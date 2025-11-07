R o m a , 7 n o v . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - S i a p r e o g g i p o m e r i g g i o a R o m a , a l l a p r e s e n z a d e l p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a S e r g i o M a t t a r e l l a , i l X X V I I C o n g r e s s o n a z i o n a l e d e l l ' A s s o c i a z i o n e i t a l i a n a d i o n c o l o g i a m e d i c a ( A i o m ) , i l p i ù i m p o r t a n t e a p p u n t a m e n t o s c i e n t i f i c o d i a g g i o r n a m e n t o e c o n f r o n t o , c h e r i u n i s c e c i r c a 3 m i l a s p e c i a l i s t i p e r f a r e i l p u n t o s u l l a l o t t a a i t u m o r i . U n c o n f r o n t o t r a c l i n i c i e d e s p e r t i s u l l e t e m a t i c h e f o n d a m e n t a l i e l e p r i n c i p a l i s f i d e c h e r i g u a r d a n o l ' o n c o l o g i a , i l s i s t e m a s a n i t a r i o n a z i o n a l e , l ' i n n o v a z i o n e i n c a m p o t e r a p e u t i c o e l ' i m p o r t a n z a d e l l a p r e v e n z i o n e . D a g l i o n c o l o g i i t a l i a n i a r r i v a u n f o r t e r i c h i a m o a l l a C o s t i t u z i o n e , e i n p a r t i c o l a r e a l l ' a r t i c o l o 3 2 s c e l t o c o m e t i t o l o d e l c o n g r e s s o : ' L a R e p u b b l i c a t u t e l a l a s a l u t e c o m e f o n d a m e n t a l e d i r i t t o d e l l ' i n d i v i d u o e i n t e r e s s e d e l l a c o l l e t t i v i t à ' . N e l 2 0 2 4 i n I t a l i a s o n o s t a t e s t i m a t e 3 9 0 . 1 0 0 n u o v e d i a g n o s i d i t u m o r e . S i t r a t t a d i n u m e r i s o s t a n z i a l m e n t e s t a b i l i r i s p e t t o a l b i e n n i o p r e c e d e n t e . U n a t e n d e n z a f a v o r e v o l e , a c u i s i a c c o m p a g n a u n a l t r o d a t o p o s i t i v o : l a m o r t a l i t à p e r c a n c r o n e i g i o v a n i a d u l t i 2 0 - 4 9 e n n i i n 1 5 a n n i ( 2 0 0 6 - 2 0 2 1 ) è d i m i n u i t a i n m o d o s o s t a n z i a l e s i a n e g l i u o m i n i c h e n e l l e d o n n e . L ' o n c o l o g i a d e l n o s t r o P a e s e , s o t t o l i n e a n o d a A i o m , f a r e g i s t r a r e i m p o r t a n t i p r o g r e s s i , c o n m i g l i a i a d i v i t e s a l v a t e . S o n o d e c i s i v i i p a s s i i n a v a n t i s u l f r o n t e d e l l e t e r a p i e , a n c h e s e m o l t o r e s t a a n c o r a d a f a r e n e l c a m p o d e l l a p r e v e n z i o n e .