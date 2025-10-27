R e g g i o E m i l i a , 2 7 o t t . – ( A d n k r o n o s ) - O g n i g i o r n o , m i l i o n i d i p e r s o n e i n I t a l i a r i c e v o n o u n p a s t o g r a z i e a l l a r i s t o r a z i o n e c o l l e t t i v a : u n s e r v i z i o e s s e n z i a l e c h e o p e r a s i l e n z i o s a m e n t e n e l l e s c u o l e , n e l l e s t r u t t u r e s o c i o s a n i t a r i e e n e i l u o g h i d i l a v o r o . C o n q u a s i 1 m i l i a r d o d i p a s t i s e r v i t i a l l ’ a n n o e p i ù d i 1 0 0 . 0 0 0 p r o f e s s i o n i s t i i m p i e g a t i e c i r c a 5 m i l i a r d i d i f a t t u r a t o c o m p l e s s i v o , i l s e t t o r e è u n a d e l l e i n f r a s t r u t t u r e s o c i a l i p i ù c a p i l l a r i e s t r a t e g i c h e p e r i l w e l f a r e d e l P a e s e . E p p u r e , i l s u o v a l o r e r e s t a s p e s s o i n v i s i b i l e , a n c h e a c a u s a d e l l a f r a m m e n t a z i o n e d e l l e r e s p o n s a b i l i t à p o l i t i c h e e i s t i t u z i o n a l i c h e l o r i g u a r d a n o . P e r i l t e r z o a n n o c o n s e c u t i v o , C i r f o o d h a c o s ì p r o m o s s o i l S u m m i t d e l l a R i s t o r a z i o n e C o l l e t t i v a , c o n l ’ o b i e t t i v o d i c o l m a r e q u e s t o v u o t o d i r i c o n o s c i m e n t o e p r o p o r r e u n p a t t o s i s t e m i c o t r a i m p r e s e , i s t i t u z i o n i , p u b b l i c h e a m m i n i s t r a z i o n i , s i s t e m a s a n i t a r i o e f i l i e r a a g r o a l i m e n t a r e . L a s f i d a : c o s t r u i r e p o l i t i c h e p u b b l i c h e d e d i c a t e e g a r a n t i r e u n n u o v o e q u i l i b r i o t r a s o s t e n i b i l i t à e c o n o m i c a , s o c i a l e e a m b i e n t a l e p e r i l c o m p a r t o , i n r i s p o s t a a l l e t r a s f o r m a z i o n i d e m o g r a f i c h e e a i b i s o g n i e m e r g e n t i d e l l a s o c i e t à . U n p a t t o p e r r i c o n o s c e r e i l g i u s t o p r e z z o a d u n s e r v i z i o d i w e l f a r e p u b b l i c o e s s e n z i a l e p e r i l n o s t r o P a e s e . D a l l ’ e v e n t o è e m e r s o l ’ i m p o r t a n t e s e g n a l e d ’ a l l a r m e d e l s e t t o r e : o g g i , p i ù c h e m a i , c o m e s o t t o l i n e a t o d a S i m o n e G a m b e r i n i , P r e s i d e n t e d i L e g a c o o p N a z i o n a l e , l a s o s t e n i b i l i t à e c o n o m i c a d e l l a r i s t o r a z i o n e c o l l e t t i v a è a r i s c h i o . L a m a n c a t a r e v i s i o n e d e i p r e z z i n e g l i a p p a l t i , l ’ i n a s p r i m e n t o d e i r e q u i s i t i n o r m a t i v i e l a c r e s c i t a d e i c o s t i d i p r o d u z i o n e s t a n n o s p i n g e n d o m o l t e a z i e n d e a r i n u n c i a r e a l l a p a r t e c i p a z i o n e a l l e g a r e , p e r n o n i n c o r r e r e i n p e r d i t e s t r u t t u r a l i . U n i p o t e t i c o s c e n a r i o c h e r i s c h i a d i t r a d u r s i i n u n a c r i s i s i s t e m i c a i n g r a d o d i m e t t e r e i n d i s c u s s i o n e l a c o n t i n u i t à s t e s s a d i u n s e r v i z i o e s s e n z i a l e p e r m i l i o n i d i c i t t a d i n i i t a l i a n i . U n a c r i s i c h e n o n r i g u a r d a s o l o l e i m p r e s e , m a r i s c h i a d i c o m p r o m e t t e r e u n p r e s i d i o e d u c a t i v o e s o c i a l e f o n d a m e n t a l e , c o m e e v i d e n z i a i l d i b a t t i t o q u a n t o m a i u r g e n t e s u l f u t u r o d e i s e r v i z i p u b b l i c i i n u n P a e s e s e g n a t o d a l c a l o d e m o g r a f i c o . I n q u e s t o s c e n a r i o , m e n s e s c o l a s t i c h e e r i s t o r a z i o n e c o l l e t t i v a – i n f a t t i - s i c o n f e r m a n o p r e s i d i e d u c a t i v i e s o c i a l i f o n d a m e n t a l i , c a p a c i d i p r o m u o v e r e a b i t u d i n i a l i m e n t a r i s a n e , r i d u r r e l e d i s u g u a g l i a n z e e f a v o r i r e l a c o n c i l i a z i o n e v i t a - l a v o r o . C o m e e v i d e n z i a i l w h i t e p a p e r “ E v o l u z i o n e d e m o g r a f i c a . I l f u t u r o d e l l a s o c i e t à , d e i s e r v i z i e d e l l a r i s t o r a z i o n e c o l l e t t i v a ” e l a b o r a t o d a A l e s s a n d r a D e R o s e p e r l ’ O s s e r v a t o r i o C i r f o o d D i s t r i c t p r e s e n t a t o d u r a n t e i l S u m m i t , l a d e m o g r a f i a c o n d i z i o n e r à s e m p r e p i ù i l s e t t o r e d e l l a r i s t o r a z i o n e c o l l e t t i v a , v i s t i i m o l t i c a m b i a m e n t i i n c o r s o n e l m o n d o d e l l a s c u o l a , d e l l a v o r o , d e l l e f a m i g l i e e c o n s i d e r a t a l a c r e s c e n t e c o n s a p e v o l e z z a d i c o n s u m a t r i c i e c o n s u m a t o r i v e r s o t e m i c o m e s o s t e n i b i l i t à a m b i e n t a l e , s a l u t e e v a r i e t à d i o p z i o n i a l i m e n t a r i . E a p r o p o s i t o d i s a l u t e p u b b l i c a , l ’ i n t e r v e n t o d i D e n i s e G i a c o m i n i , d i r e t t o r e d e l l a U O C " V a l u t a z i o n e d e l r i s c h i o i n s i c u r e z z a a l i m e n t a r e e F o c a l P o i n t E f s a " ( U f f i c i o 3 d e l l a D i r e z i o n e g e n e r a l e d e i c o r r e t t i s t i l i d i v i t a e d e i r a p p o r t i c o n l ’ e c o s i s t e m a , D i r e t t a d a l d o t t o r A l e s s i o N a r d i n i ) , h a e v i d e n z i a t o l ’ i m p o r t a n z a d e l l a r i s t o r a z i o n e c o l l e t t i v a c o m e u n o d e g l i s t r u m e n t i d i e d u c a z i o n e a l i m e n t a r e a l i v e l l o n a z i o n a l e e f r a m e w o r k d i p r e v e n z i o n e , a n c h e a t t r a v e r s o l ’ i m p l e m e n t a z i o n e d i p r o g r a m m i s p e c i f i c i c h e p o s s a n o a i u t a r e l ' e m p o w e r m e n t d e i c i t t a d i n i i n t u t t e l e f a s c e d ’ e t à ( s t u d e n t i , f a m i g l i e , i n s e g n a n t i e o p e r a t o r i ) , d i f f o n d e n d o i p r i n c i p i d e l l a d i e t a m e d i t e r r a n e a , s a n a e s o s t e n i b i l e , c a p a c e d i v a l o r i z z a r e l ' a p p r o c c i o O n e H e a l t h e c h e r a p p r e s e n t a u n v e r o e p r o p r i o m o d e l l o d i p r e v e n z i o n e . E t t o r e P r a n d i n i , P r e s i d e n t e N a z i o n a l e C o l d i r e t t i , h a s o t t o l i n e a t o c o m e l a r i s t o r a z i o n e c o l l e t t i v a r a p p r e s e n t i l ’ a p p r o d o n a t u r a l e d i u n a f i l i e r a a g r o a l i m e n t a r e c h e o g n i g i o r n o p o r t a s u l l e t a v o l e d i b a m b i n i , p a z i e n t i , l a v o r a t o r i e l a v o r a t r i c i p r o d o t t i s a n i e a u t e n t i c a m e n t e M a d e i n I t a l y . I n q u e s t a p r o s p e t t i v a , h a r i b a d i t o l ’ i m p e g n o a c o s t r u i r e u n p e r c o r s o c o n d i v i s o t r a p r o d u t t o r i e i m p r e s e d e l l a r i s t o r a z i o n e , p e r v a l o r i z z a r e l a q u a l i t à d e l l e m a t e r i e p r i m e — c o m p r e s e q u e l l e d e l l e f i l i e r e a g r o a l i m e n t a r i t r a d i z i o n a l i — g a r a n t i r e i l g i u s t o v a l o r e e c o n o m i c o a l p a s t o e s o s t e n e r e i p i c c o l i p r o d u t t o r i n e l l ’ a d e g u a m e n t o a n o r m e e c e r t i f i c a z i o n i . U n i m p e g n o c o n d i v i s o c h e n o n p u ò f e r m a r s i a l l a f i l i e r a . L ’ o n . L a u r a C a v a n d o l i , c o m p o n e n t e d e l l a C o m m i s s i o n e F i n a n z e a l l a C a m e r a d e i D e p u t a t i , h a e v i d e n z i a t o c o m e l a r i s t o r a z i o n e c o l l e t t i v a m e r i t i g r a n d e a t t e n z i o n e d a p a r t e d e l l e i s t i t u z i o n i p e r c h é i n c i d e d i r e t t a m e n t e s u l l a q u a l i t à d i v i t a d e i c i t t a d i n i e s u l l ’ e q u i t à s o c i a l e . “ A n c h e p e r q u e s t o , c o n i l c o r r e t t i v o d e l c o d i c e a p p a l t i è s t a t a i n t r o d o t t a l a p o s s i b i l i t à d i a p p l i c a r e c l a u s o l e d i r e v i s i o n e s t r a o r d i n a r i e p e r a d e g u a r e i c o r r i s p e t t i v i a l l ’ a u m e n t o d e i c o s t i e g a r a n t i r e l a s o s t e n i b i l i t à e c o n o m i c a d e l s e r v i z i o . O r a è n e c e s s a r i o d i f f o n d e r e l a c o n o s c e n z a d i q u e s t a n o r m a e f a v o r i r n e l ’ a p p l i c a z i o n e , a n c h e g r a z i e a l l e l i n e e g u i d a e a l l o s t u d i o d e l t a v o l o t e c n i c o i s t i t u i t o a l M I T d a l v i c e m i n i s t r o R i x i a t a l f i n e ” . A t a l p r o p o s i t o , n e l c o r s o d e l l ’ e v e n t o è s t a t o , l e t t o u n m e s s a g g i o i n v i a t o d a l V i c e m i n i s t r o d e l l e I n f r a s t r u t t u r e e d e i T r a s p o r t i E d o a r d o R i x i , c h e h a a f f e r m a t o “ è n e c e s s a r i o c h e v e n g a r i c o n o s c i u t o a l c o m p a r t o d e l l a R i s t o r a z i o n e C o l l e t t i v a i l r u o l o f o n d a m e n t a l e c h e r i c o p r e , a t t r a v e r s o p o l i t i c h e p u b b l i c h e d e d i c a t e . D e s i d e r o q u i n d i r i n n o v a r e i l m i o s o s t e g n o e q u e l l o d e l M i n i s t e r o d e l l e I n f r a s t r u t t u r e e d e i T r a s p o r t i a u n p e r c o r s o d i d i a l o g o c o s t r u t t i v o , v o l t o a v a l o r i z z a r e u n a f i l i e r a c h e c o s t i t u i s c e u n a c o m p o n e n t e e s s e n z i a l e d e l s i s t e m a P a e s e ” . M i c h e l e D e P a s c a l e , P r e s i d e n t e d e l l a R e g i o n e E m i l i a - R o m a g n a , h a d i c h i a r a t o : “ L a r i s t o r a z i o n e c o l l e t t i v a è u n o d e i p i l a s t r i s i l e n z i o s i , m a f o n d a m e n t a l i d e l n o s t r o w e l f a r e q u o t i d i a n o . G a r a n t i r e i l g i u s t o v a l o r e e c o n o m i c o a q u e s t o s e r v i z i o s i g n i f i c a r a f f o r z a r e u n a r e t e c h e , o g n i g i o r n o , s o s t i e n e f a m i g l i e , s t u d e n t i , l a v o r a t o r i , a n z i a n i e p e r s o n e f r a g i l i . I n E m i l i a - R o m a g n a r i c o n o s c i a m o a q u e s t o c o m p a r t o u n r u o l o c h e v a b e n o l t r e l a s o l a f u n z i o n e n u t r i z i o n a l e : l a r i s t o r a z i o n e c o l l e t t i v a è u n p r e s i d i o e d u c a t i v o e c u l t u r a l e , c a p a c e d i p r o m u o v e r e l a c o n s a p e v o l e z z a v e r s o u n ’ a l i m e n t a z i o n e s a n a e v a r i a , l a s o s t e n i b i l i t à a m b i e n t a l e e l a c o e s i o n e s o c i a l e . I n v e s t i r e i n q u e s t o s e t t o r e s i g n i f i c a a n c h e f a r e p r e v e n z i o n e , p e r c h é l a s a l u t e s i c o s t r u i s c e a n c h e a t a v o l a , a p a r t i r e d a l l e s c e l t e q u o t i d i a n e . A q u e s t o f i n e , n e l l a l e g g e r e g i o n a l e s u l l a p r e v e n z i o n e c h e s t i a m o p r e d i s p o n e n d o , l a r i s t o r a z i o n e c o l l e t t i v a a v r à s i c u r a m e n t e u n r u o l o i m p o r t a n t e . A n c h e c o n l ’ o b i e t t i v o d i s o s t e n e r e u n m o d e l l o d i r i s t o r a z i o n e c o l l e t t i v a e q u o , a c c e s s i b i l e e d i q u a l i t à ” . U n m o d e l l o c h e s i c o n f e r m a f o n d a m e n t a l e , a n c h e s e c o n d o D a n i e l e A r a , A s s e s s o r e a S c u o l a e A g r i c o l t u r a d e l C o m u n e d i B o l o g n a , o g g i i n r a p p r e s e n t a n z a d e l l a C o m m i s s i o n e I s t r u z i o n e A N C I , s e c o n d o c u i l a r i s t o r a z i o n e c o l l e t t i v a è u n t e m a m o l t o s e n t i t o a l l ’ i n t e r n o d e l l ’ a s s o c i a z i o n e d e i C o m u n i p e r c h é p r o m u o v e c o r r e t t i s t i l i d i v i t a , e d u c a z i o n e e d e q u i t à . P e r c o n t i n u a r e a f a r s ì c h e q u e s t o c o m p a r t o p r o s e g u a i l s u o i m p e g n o è n e c e s s a r i o i n t e r v e n i r e c o n a z i o n i m i r a t e e s t u d i a r e n u o v i m o d e l l i d i p r o d u z i o n e e c o n s u m o r e s p o n s a b i l e . U n a l t r o e s e m p i o c o n c r e t o d i c o l l a b o r a z i o n e v i r t u o s a a r r i v a d a M o d e n a , d o v e i l C o m u n e – c o m e r a c c o n t a t o d a l S i n d a c o M a s s i m o M e z z e t t i – h a a v v i a t o u n p r o g e t t o d i P a r t e n a r i a t o P u b b l i c o P r i v a t o c o n C i r f o o d , p e r l a r e a l i z z a z i o n e d i u n c e n t r o p a s t i i n n o v a t i v o e s o s t e n i b i l e , f i n a n z i a t o d a l l ’ i m p r e s a d i r i s t o r a z i o n e e c h e d i v e n t e r à , a t u t t i g l i e f f e t t i , p a t r i m o n i o d e l l a c i t t à d i M o d e n a . « V e d e r e o g g i t a n t i i n t e r l o c u t o r i i m p e g n a r s i c o n c r e t a m e n t e p e r d a r e v a l o r e a l n o s t r o s e t t o r e è i l r i s u l t a t o c h e c i e r a v a m o p r e f i s s a t i . O r a s e r v e t r a s f o r m a r e l e p a r o l e i n a z i o n i : d o b b i a m o c o s t r u i r e t a v o l i d i l a v o r o s t a b i l i , m e t t e r e a s i s t e m a c o m p e t e n z e e r u o l i d i v e r s i e d a r e f i n a l m e n t e i l g i u s t o p r e z z o a u n s e r v i z i o d i w e l f a r e e s s e n z i a l e , s o p r a t t u t t o a l l a l u c e d e i c a m b i a m e n t i s t r u t t u r a l i c u i v a i n c o n t r o l a n o s t r a s o c i e t à . L a p u b b l i c a z i o n e d e l l a c i r c o l a r e i n t e r p r e t a t i v a s u i C A M , d i c u i s i è d i s c u s s o l o s c o r s o a n n o a l S e c o n d o S u m m i t d e l l a R i s t o r a z i o n e C o l l e t t i v a e p u b b l i c a t a a l c u n e s e t t i m a n e f a d a l M A S E , è u n p r i m o p a s s o c o n c r e t o : d i m o s t r a c h e i l d i a l o g o t r a i s t i t u z i o n i e i m p r e s e p u ò p o r t a r e r i s u l t a t i . O r a d o b b i a m o c o n t i n u a r e , i n s i e m e , s u q u e s t a s t r a d a » h a d i c h i a r a t o C h i a r a N a s i , P r e s i d e n t e C i r f o o d . D a l l a s c u o l a a l l a s a n i t à , d a l l a f i l i e r a a g r o a l i m e n t a r e a l l e a m m i n i s t r a z i o n i l o c a l i , i l S u m m i t h a m o s t r a t o c o m e l a r i s t o r a z i o n e c o l l e t t i v a n e c e s s i t i d i a l l e a n z e v o l t e a c o s t r u i r e s o l u z i o n i c h e g u a r d i n o a l l e p r o s s i m e g e n e r a z i o n i , c o g l i e n d o l ’ o p p o r t u n i t à d i d e f i n i r e u n a p r o s p e t t i v a d i s i s t e m a c h e v a l o r i z z i i l c o m p a r t o , p e r c o n t i n u a r e a n u t r i r e i l f u t u r o , i n s i e m e .