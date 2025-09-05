R o m a , 5 s e t . ( A d n k r o n o s ) - - A l v i a i l F e s t i v a l d i E m e r g e n c y , a R e g g i o E m i l i a f i n o a d o m e n i c a 7 s e t t e m b r e . T r a i m o m e n t i p i ù a t t e s i i l s a b a t o s e r a i n p i a z z a P r a m p o l i n i P e r G a z a c h e s a r à p r e s e n t a t o d a J o l a n d a R e n g a e d a A m b r a A n g i o l i n i . L e d u e c o n d u t t r i c i s o n o a n c h e a u t r i c i e i d e a t r i c i d e l l ’ e v e n t o , i n s i e m e a E m e r g e n c y , c h e p o r t e r à s u l p a l c o t a n t i a r t i s t i , t r a c u i L e v a n t e , F r a n c a m e n t e , C a m i l l a F i l i p p i , M a u r i z i o C a r u c c i d e g l i E x - O t a g o e M i r c o M a r i a n i d e g l i E x t r a l i s c i o p e r u n a s e r a t a t r a a r t e e m u s i c a . G l i a p p u n t a m e n t i d e l F e s t i v a l , t u t t i g r a t u i t i , s o n o t a n t i g i à d a l l a p r i m a g i o r n a t a : i n c o n t r i e d i a l o g h i s u i t e m i p i ù c a l d i d e l l ’ a t t u a l i t à , m a a n c h e m o m e n t i i n t e r a t t i v i p e r c o i n v o l g e r e t u t t o i l p u b b l i c o . P r o p r i o g l i s p e t t a t o r i s a r a n n o p r o t a g o n i s t i d e l l a s e r a t a i n P i a z z a P r a m p o l i n i g r a z i e a d H a r d K o r o : i l g r a n d e c o r o e s t e m p o r a n e o c h e , p e r l ’ o c c a s i o n e , i n t o n e r à u n c e l e b r e b r a n o p o p , u n o m a g g i o a l l a v i t a e a l l a p a c e , s v e l a t o e i m p a r a t o s u l m o m e n t o . P e r p a r t e c i p a r e n o n c i s a r à b i s o g n o d i a u d i z i o n i , n e s s u n a a n s i a d a p r e s t a z i o n e , c h i c i s a r à c a n t e r à , r i c e v e n d o i l t e s t o d e l l a c a n z o n e e l a s c i a n d o s i g u i d a r e d a l “ n o n ” m a e s t r o . M o l t i a p p u n t a m e n t i d e l f e s t i v a l s o n o g i à s o l d o u t , m a s u l s i t o e p r e s s o l ’ i n f o - p o i n t d i p i a z z a P r a m p o l i n i s o n o a n c o r a d i s p o n i b i l i b i g l i e t t i p e r a l c u n i a p p u n t a m e n t i . I n c a s o d i p o s t i l i b e r i , i n o l t r e , s a r à p o s s i b i l e a c c e d e r e a g l i i n c o n t r i m e t t e n d o s i i n f i l a p o c o p r i m a d e g l i e v e n t i . D a l 5 s e t t e m b r e s a r à a p e r t a a l p u b b l i c o l a m o s t r a “ C o n t r o l a g u e r r a - s g u a r d i e i m m a g i n a r i ” : u n p e r c o r s o i m m e r s i v o s u l t e m a d e l l a g u e r r a n e i s u o i e f f e t t i f i s i c i , p s i c o l o g i c i , s o c i a l i e p o l i t i c i c h e s i s t r u t t u r a a t t r a v e r s o d i v e r s i l i v e l l i v i s i v i e g r a d i d i c o i n v o l g i m e n t o . L ’ e s p o s i z i o n e , u n p r o g e t t o d i E m e r g e n c y a c u r a d i C h e a p , s a r à v i s i t a b i l e g r a t u i t a m e n t e , d a l l e 1 0 a l l e 2 0 , a l P a l a z z o d e i M u s e i a R e g g i o E m i l i a ( V i a S p a l l a n z a n i , 1 ) . D a l l e 1 6 a l l e 2 0 s a r à a l l e s t i t a a P i a z z a F r u m e n t a r i a “ S e t e l e f o n a n d o , i o p o t e s s i … ” , u n ’ e s p e r i e n z a i n t e r a t t i v a c h e f a r à d i a l o g a r e i p a r t e c i p a n t i c o n p e r s o n a g g i v e n u t i d a l p a s s a t o e d a l f u t u r o , p e r c o m p r e n d e r e m e g l i o i l p r e s e n t e . A d a p r i r e g l i i n c o n t r i s a r à l a s t o r i c a e r i c e r c a t r i c e V a n e s s a R o g h i c o n “ D o m a n d e p e r p e n s a r e ” – Q u a n d o l a v o c e d i v e n t a r i v o l u z i o n e ? , i n P i a z z a C a s o t t i a l l e 1 6 : 0 0 . I l p u b b l i c o s a r à a c c o m p a g n a t o i n u n v i a g g i o a t t r a v e r s o l e o n d e r a d i o d e g l i a n n i t r a i l 1 9 7 8 e i l 1 9 8 8 , q u a n d o p r o g r a m m i c o m e N o i , v o i , l o r o , d o n n a e O r a D r a c c o n t a v a n o , a t t r a v e r s o t e l e f o n a t e , d i a l o g h i e m u s i c a , l a t r a s f o r m a z i o n e d e l l a s o c i e t à i t a l i a n a . A l l e 1 6 : 3 0 , n e l c o r t i l e d i P a l a z z o A n c i n i , B a s s i d y S a n o g o , c a l c i a t o r e m a l i a n o c h e m i l i t a n e l l e g i o v a n i l i d e l l a F i o r e n t i n a , r i c e v e r à i l P r e m i o A l t r o P a l l o n e , c h e d a l 1 9 9 8 v i e n e a s s e g n a t o a c h i s i è d i s t i n t o , n e l m o n d o d e l l o s p o r t , p e r a z i o n i d i s o l i d a r i e t à e t u t e l a d e l l ’ i n f a n z i a e d e l l ’ a d o l e s c e n z a . N e i d i c i a s s e t t e a n n i d i B a s s i d y c i s o n o g i à t a n t e v i t e . P a r t i t o n e l 2 0 2 1 d a B a m a k o c o n i l s o g n o d i d i v e n t a r e c a l c i a t o r e i n E u r o p a , h a a t t r a v e r s a t o t r e d e s e r t i p r i m a d i c o n o s c e r e l a d u r a r e a l t à d e l l a c a r c e r a z i o n e i n L i b i a . A l t e r z o t e n t a t i v o d i t r a v e r s a t a d e l M e d i t e r r a n e o è s t a t o s o c c o r s o c o n a l t r e s e t t a n t a p e r s o n e d a l l a L i f e S u p p o r t d i E m e r g e n c y . S b a r c a t o a L i v o r n o , a n c h e g r a z i e a d u n a f e l i c e c o l l a b o r a z i o n e t r a i s t i t u z i o n i e t u t o r i v o l o n t a r i , h a p o t u t o r i a b b r a c c i a r e i l s o g n o d i g i o c a r e a p a l l o n e , f i n o a l l a c h i a m a t a d e l c l u b g i g l i a t o . A l l ’ i n c o n t r o p a r t e c i p e r a n n o , o l t r e a B a s s i d y , a n c h e P a o l o M a g g i o n i , g i o r n a l i s t a R a i e p r e s i d e n t e d e l P r e m i o A l t r o P a l l o n e e P a o l a T a g l i a b u e , m e d i c o d i E m e r g e n c y . A l l e 1 6 : 4 5 , i n P i a z z a d e i M a r t i r i , c i s a r à “ U n c a f f è c o n … ” d u r a n t e i l q u a l e B e n e d e t t a T o b a g i , s c r i t t r i c e e s t o r i c a , i n c o n t r e r à R i c c a r d o S t a g l i a n ò , i n v i a t o d e l V e n e r d ì d i R e p u b b l i c a , i n u n c o n f r o n t o i n t e n s o f a t t o d i r i f l e s s i o n i e s g u a r d i c r i t i c i s u l p r e s e n t e . A l l e 1 7 : 0 0 , a l T e a t r o S a n P r o s p e r o , p r e n d e r à v i t a l a r a s s e g n a “ V o c i i n s c e n a ” c o n l o s p e t t a c o l o t e a t r a l e H i r o s h i m a e N a g a s a k i : l a v o c e d e i s o p r a v v i s s u t i , s c r i t t o e i n t e r p r e t a t o d a l l o s t o r i c o P a o l o C o l o m b o . I n u n r a c c o n t o i n t e n s o e n e c e s s a r i o , l e p a r o l e d e g l i H i b a k u s h a , i s o p r a v v i s s u t i a l l e b o m b e a t o m i c h e , d i v e n t e r a n n o t e s t i m o n i a n z a v i v a e d i r e t t a d i u n o d e i m o m e n t i p i ù d e v a s t a n t i d e l l a s t o r i a u m a n a . A l l e 1 7 : 1 5 , n e l c o r t i l e d e l P a l a z z o D o s s e t t i , M i c h e l i n e M w e n d i k e , s c r i t t r i c e , a t t i v i s t a e f o n d a t r i c e d e l m o v i m e n t o L u c h a , e M a r c o T r o v a t o , d i r e t t o r e d i R i v i s t a A f r i c a , m o d e r a t i d a l g i o r n a l i s t a d i R a d i o 2 4 , G i a m p a o l o M u s u m e c i , s a r a n n o p r o t a g o n i s t i d e l l ’ i n c o n t r o A f r i c a : v o c i d a l c o n t i n e n t e d e l f u t u r o : u n v i a g g i o d a l C o n g o a l S u d a n f i n o a l l ’ A f r i c a A u s t r a l e c o n l e v o c i e l e s t o r i e d i c h i i s p i r a i l c a m b i a m e n t o d i u n i n t e r o c o n t i n e n t e . A l l e 1 7 : 3 0 i n P i a z z a C a s o t t i s i p r o s e g u i r à c o n u n ’ a l t r a “ D o m a n d a ” d a l t i t o l o C h i h a p a u r a d e l l a v o c e d e l l e d o n n e ? c o n l a g i o r n a l i s t a S i m o n e t t a S c i a n d i v a s c i c h e c o n d u r r à u n ’ a n a l i s i l u c i d a s u l m o d o i n c u i , a n c o r a o g g i , l e v o c i f e m m i n i l i v e n g o n o s i s t e m a t i c a m e n t e s i l e n z i a t e . I n P i a z z a P r a m p o l i n i a l l e 1 8 : 1 5 , s i a f f r o n t e r a n n o i t e m i d e l l a l i b e r t à d i i n f o r m a z i o n e c o n l ’ i n c o n t r o V o c i s o t t o a t t a c c o . A p r i r à l ’ i n c o n t r o A l e s s a n d r o M a n n o , r e s p o n s a b i l e d e l p r o g e t t o P a l e s t i n a p e r E m e r g e n c y , e d i n t e r v e r r a n n o S h u r u q A s ’ a d , g i o r n a l i s t a , G i a n r i c o C a r o f i g l i o , s c r i t t o r e , e L u c i a G o r a c c i , i n v i a t a d e l T G 3 , p e r c o n d i v i d e r e l e s f i d e v i s s u t e d a c h i q u o t i d i a n a m e n t e r a c c o n t a r e a l t à c o m p l e s s e o d i m e n t i c a t e . M o d e r e r à T o n i a C a r t o l a n o , c a p o r e d a t t r i c e d i S k y T G 2 4 . A l l e 1 9 : 1 5 , a n c o r a i n P i a z z a C a s o t t i , l ’ a t t e n z i o n e s i s p o s t e r à s u l l a q u e s t i o n e e c o n o m i c a , c o n l ’ i n c o n t r o ' P e r c h é c h i g u a d a g n a s e m p r e m e n o n o n a l z a l a v o c e ? ' , c o n c u i R i c c a r d o S t a g l i a n ò , i n v i a t o d e l V e n e r d ì d i R e p u b b l i c a , r i f l e t t e r à s u u n ’ a n o m a l i a i t a l i a n a : m e n t r e i s a l a r i c a l a n o , l a m o b i l i t a z i o n e c o l l e t t i v a s e m b r a a s s e n t e . L ’ i n c o n t r o s i c o n c e n t r e r à s u l l e r a g i o n i e c o n o m i c h e , p o l i t i c h e e s o c i a l i c h e i m p e d i s c o n o l ’ e m e r s i o n e d i u n a v o c e c o m u n e i n d i f e s a d e l l a g i u s t i z i a s o c i a l e . A l l e 1 9 : 4 5 s i t o r n a i n P i a z z a P r a m p o l i n i p e r V o c i d ’ a l t r o g e n e r e , u n d i a l o g o d e d i c a t o a l l a c o n d i z i o n e d e l l e d o n n e n e l m o n d o ; l ’ i n c o n t r o s i a p r i r à c o n E l e o n o r a B r u n i , o s t e t r i c a d i E m e r g e n c y , e r a c c o g l i e r à l e v o c i d i B e n e d e t t a T o b a g i , s c r i t t r i c e e s t o r i c a , V a n e s s a R o g h i , s t o r i c a e r i c e r c a t r i c e , e , i n c o l l e g a m e n t o , d e l l a f u m e t t i s t a e a r t i s t a T a k o u a B e n M o h a m m e d . M o d e r e r à C h i a r a P i o t t o , g i o r n a l i s t a d i S k y T G 2 4 . Q u e s t i d u e a p p u n t a m e n t i s a r a n n o a c c e s s i b i l i c o n t r a d u z i o n e s i m u l t a n e a i n L I S . A l l e 2 0 : 4 5 i n p r o g r a m m a u n o s p e e c h i n l i n g u a i n g l e s e : I s t h e G a z a w i j o u r n a l i s t s ’ v o i c e l o u d e n o u g h ? , a n c o r a p a r t e d e l c i c l o “ D o m a n d e p e r p e n s a r e ” d i P i a z z a C a s o t t i . L a g i o r n a l i s t a S h u r u q A s ’ a d r a c c o n t e r à l e d i f f i c o l t à e s t r e m e v i s s u t e d a i r e p o r t e r p a l e s t i n e s i a G a z a , i n u n c o n t e s t o i n c u i i g i o r n a l i s t i s t r a n i e r i s o n o e s c l u s i e t o c c a a i c r o n i s t i l o c a l i r i s c h i a r e t u t t o p e r f a r s a p e r e a l m o n d o c o s a a c c a d e . L a s e r a t a p r e v e d e u n a p p u n t a m e n t o s p e c i a l e e i n t e r a t t i v o c o n H a r d K o r o : P i a z z a P r a m p o l i n i s i t r a s f o r m e r à i n u n g r a n d e c o r o p o p , c o m p o s t o d a l l ’ i n t e r o p u b b l i c o p r e s e n t e , c h e s i t r o v e r à a i m p a r a r e e c a n t a r e c a n z o n i d i p a c e s v e l a t e s u l m o m e n t o s o t t o l a g u i d a d i u n m a e s t r o . I l p u b b l i c o n o n s i l i m i t a a d a s s i s t e r e , m a s a r à i l c e n t r o d e l l o s p e t t a c o l o : c h i c ’ è , v i e n e p e r c a n t a r e . L e c a n z o n i , u n a p e r o g n i s e s s i o n e , s a r a n n o s v e l a t e l a s e r a s t e s s a e a i p a r t e c i p a n t i s a r à c o n s e g n a t o i l t e s t o . A c h i u d e r e l a g i o r n a t a c i s a r à i l D j - s e t a c u r a d i T h e R i f f , d a l l e o r e 2 3 : 0 0 i n P i a z z a S a n P r o s p e r o . T a n t i a n c h e g l i a p p u n t a m e n t i d e d i c a t i a i b a m b i n i e r a g a z z i , m a a n c h e a l l e f a m i g l i e , a g l i i n s e g n a n t i , a g l i e d u c a t o r i : i l l a b o r a t o r i o o r g a n i z z a t o d a C h e a p p e r i n t e r r o g a r s i s u l l a g u e r r a e s u l r u o l o d e l l e i m m a g i n i , d e l l i n g u a g g i o e d e l l a p r o p a g a n d a ; q u e l l o d i E d u i r e n p e r s f i d a r s i a l l a r i c e r c a d i s o l u z i o n i e c o l o g i c h e p e r m i g l i o r a r e i l f u t u r o ; l ’ a t t i v i t à i t i n e r a n t e , i d e a t a d a I l T a r l o , c o n p r o t a g o n i s t i u n t o r n i o e u n g r a m m o f o n o a l i m e n t a t i d a i n g e g n o , e n e r g i a u m a n a e s o s t e n i b i l i t à ; i n f i n e , i l r a c c o n t o d e l l a g e n i a l e v i t a d i A l b e r t E i n s t e i n a t t r a v e r s o l a v o c e d e l g i o r n a l i s t a F e d e r i c o T a d d i a e l a m u s i c a d i L o r e n z o B a g l i o n i . I l F e s t i v a l d i E m e r g e n c y è o r g a n i z z a t o g r a z i e a u n p r o t o c o l l o d i i n t e s a c o n i l C o m u n e d i R e g g i o E m i l i a , c o n i l p a t r o c i n i o d e l l a R e g i o n e E m i l i a - R o m a g n a e c o n l a m e d i a p a r t n e r s h i p d i A d n k r o n o s e S k y T g 2 4 .