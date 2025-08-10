T r a p a n i , 1 0 a g o . - ( A d n k r o n o s ) - S i è a p e r t a l a 5 7 e s i m a e d i z i o n e d e i S e m i n a r i I n t e r n a z i o n a l i s u l l e E m e r g e n z e P l a n e t a r i e , o r g a n i z z a t i d a l l a F o n d a z i o n e E t t o r e M a j o r a n a e C e n t r o d i C u l t u r a S c i e n t i f i c a , f o n d a t a d a l p r o f e s s o r A n t o n i n o Z i c h i c h i n e l 1 9 6 3 . L ’ e v e n t o , o s p i t a t o n e l l ’ A u l a M a g n a P a m D i r a c d e l l ’ I s t i t u t o B l a c k e t t - S a n D o m e n i c o , r i u n i s c e o l t r e c e n t o t r a s c i e n z i a t i , r i c e r c a t o r i e l e a d e r d i s e t t o r e p r o v e n i e n t i d a 2 4 P a e s i . L ’ a p e r t u r a d e i s e m i n a r i è s t a t a a c c o l t a d a l m e s s a g g i o d e l p r o f e s s o r A n t o n i n o Z i c h i c h i . N e l s u o i n t e r v e n t o i n a u g u r a l e , l e t t o d a l f i g l i o F a b r i z i o , Z i c h i c h i h a r i c o r d a t o c o m e i S e m i n a r i n a c q u e r o n e l 1 9 8 1 , n e l p i e n o d e l l a G u e r r a F r e d d a , q u a n d o i l m o n d o v i v e v a s o t t o l a m i n a c c i a d i 6 0 . 0 0 0 b o m b e a l l ’ i d r o g e n o . E r i c e d i v e n n e a l l o r a l ’ u n i c o l u o g o i n c u i s c i e n z i a t i d e l l ’ E s t e d e l l ’ O v e s t p o t e v a n o i n c o n t r a r s i p e r d i a l o g a r e e s c o n g i u r a r e i l r i s c h i o d i u n c o n f l i t t o a t o m i c o . C o n c l u s a l a c o n t r a p p o s i z i o n e n u c l e a r e , i l f o c u s s i è s p o s t a t o s u l l e e m e r g e n z e p l a n e t a r i e , o g g i c l a s s i f i c a t e i n 1 5 g r a n d i a r e e e 7 2 s o t t o g r u p p i , a f f r o n t a t e c o n s o l u z i o n i s c i e n t i f i c h e c o n c r e t e e c o n d i v i s e a l i v e l l o i n t e r n a z i o n a l e . I l v i c e p r e s i d e n t e d e l l a C a m e r a d e i D e p u t a t i , G i o r g i o M u l è , i n u n v i d e o m e s s a g g i o , h a s o t t o l i n e a t o “ l ’ i m p o r t a n z a d i u n i r e l e m i g l i o r i i n t e l l i g e n z e d e l m o n d o p e r n o n l i m i t a r s i a o s s e r v a r e , m a o r i e n t a r e i l f u t u r o ” , r i c o r d a n d o c h e c r i s i c o m e q u e l l a i d r i c a o l o s v i l u p p o d e l l ’ i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e “ d e v o n o v e d e r e l a p e r s o n a a l c e n t r o d i o g n i r i v o l u z i o n e , n o n s o l o i n d u s t r i a l e m a a n c h e c u l t u r a l e ” . F a b r i z i o Z i c h i c h i , o r g a n i z z a t o r e e m o d e r a t o r e d e l l ’ e d i z i o n e 2 0 2 5 , h a s o t t o l i n e a t o c o m e “ i r i s u l t a t i p r e s e n t a t i i n q u e s t a s e s s i o n e s o n o f r u t t o d i d o d i c i m e s i d i l a v o r o d e i P e r m a n e n t M o n i t o r i n g P a n e l s , o g n u n o g u i d a t o d a i r i s p e t t i v i c h a i r m a n , c o n l ’ o b i e t t i v o d i t r a d u r r e l a c o n o s c e n z a s c i e n t i f i c a i n p r o p o s t e o p e r a t i v e p e r i l b e n e d e l l ’ u m a n i t à ” . C r i s t i a n G a l b i a t i ( U n i v e r s i t à d i P r i n c e t o n , U s a ) , C o - C h a i r m a n d e i S e m i n a r i , h a r i c o r d a t o c h e “ i t e m i d e l l ’ a g e n d a r i g u a r d a n o t u t t e l e e m e r g e n z e c h e a f f l i g g o n o i l p i a n e t a : e n e r g i a , n u c l e a r e , m i g r a z i o n i , s o s t e n i b i l i t à ” . H a a p e r t o l a g i o r n a t a c o n u n a l e z i o n e d e d i c a t a a E n r i c o F e r m i , “ i l p i ù g r a n d e f i s i c o i t a l i a n o , d o p o G a l i l e i , c h e h a c r e a t o a R o m a i l p r i m o n u c l e o s c i e n t i f i c o d e s t i n a t o a p r i m e g g i a r e n e l m o n d o ” . P a r l a n d o d i i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e , G a l b i a t i h a s o t t o l i n e a t o i l l e g a m e c o n l a f i s i c a , c i t a n d o i l P r e m i o N o b e l d e l 2 0 2 3 a g l i s c i e n z i a t i c h e n e g l i a n n i ’ 6 0 s v i l u p p a r o n o i m o d e l l i m a t e m a t i c i a l l a b a s e d e g l i a t t u a l i l a n g u a g e m o d e l s , “ u n ’ o p p o r t u n i t à s t r a o r d i n a r i a p e r m i g l i o r a r e l a q u a l i t à d e l l a v i t a d i c i a s c u n o d i n o i ” . I n o l t r e s e s s a n t ’ a n n i d i a t t i v i t à , l a F o n d a z i o n e E t t o r e M a j o r a n a h a c r e a t o 1 3 0 s c u o l e p o s t u n i v e r s i t a r i e , h a a c c o l t o p i ù d i 1 4 7 . 0 0 0 s t u d i o s i e r i c e r c a t o r i e b e n 1 6 0 P r e m i N o b e l . T r a i p r o g e t t i d i p u n t a d e l 2 0 2 5 s p i c c a i l n u o v o C e n t r o S t u d i I n t e r n a z i o n a l e s u l l e T e c n o l o g i e A n t i - I n c e n d i , i n c o l l a b o r a z i o n e c o n l a R e g i o n e S i c i l i a n a e i l C o m u n e d i E r i c e , m o d e l l o p i l o t a a l i v e l l o m o n d i a l e p e r l a p r e v e n z i o n e e i l c o n t r a s t o d e i r o g h i . I l l a v o r o d e l l a F o n d a z i o n e E t t o r e M a j o r a n a e C e n t r o d i C u l t u r a S c i e n t i f i c a p r o s e g u e n e l s e g n o d e l l a m i s s i o n e o r i g i n a r i a : u n i r e l e m i g l i o r i m e n t i d e l p i a n e t a p e r a f f r o n t a r e i n s i e m e l e e m e r g e n z e g l o b a l i , n e l s o l c o d i u n a s c i e n z a s e n z a c o n f i n i , a l s e r v i z i o d e l l a p a c e e d e l l ’ u m a n i t à .