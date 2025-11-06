R o m a , 6 n o v . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - U n m o m e n t o p r i v i l e g i a t o d i i n c o n t r o e d i d i a l o g o t r a l e d i v e r s e a n i m e d e l l ' u r o l o g i a i t a l i a n a p e r f a r e i l p u n t o s u i p r o g r e s s i s c i e n t i f i c i e s u l l e t e c n i c h e c h i r u r g i c h e p i ù i n n o v a t i v e , p r o m u o v e n d o u n a r i f l e s s i o n e c o n d i v i s a s u l r u o l o d e l l ' u r o l o g o a l l ' i n t e r n o d e l s i s t e m a s a n i t a r i o i n c o n t i n u a e v o l u z i o n e . S o n o g l i o b i e t t i v i d e l 9 8 e s i m o C o n g r e s s o n a z i o n a l e d e l l a S o c i e t à i t a l i a n a d i u r o l o g i a ( S i u ) , c h e r i u n i s c e d a o g g i a l 9 n o v e m b r e a S o r r e n t o l ' i n t e r a c o m u n i t à u r o l o g i c a n a z i o n a l e : r i c e r c a t o r i , c l i n i c i , o p e r a t o r i s a n i t a r i , s p e c i a l i z z a n d i e r a p p r e s e n t a n t i d e l l e p r i n c i p a l i i s t i t u z i o n i s a n i t a r i e . I l p r o g r a m m a s c i e n t i f i c o d e l l ' e d i z i o n e 2 0 2 5 - i n f o r m a l a s o c i e t à s c i e n t i f i c a i n u n a n o t a - s a r à p a r t i c o l a r m e n t e r i c c o e a r t i c o l a t o : t a v o l e r o t o n d e , d i b a t t i t i t e m a t i c i , c o r s i d i a p p r o f o n d i m e n t o e s e s s i o n i d e d i c a t e a i m i g l i o r i l a v o r i d i r i c e r c a d e l l ' a n n o s i a l t e r n e r a n n o i n u n ' a g e n d a d i g r a n d e v a l o r e f o r m a t i v o . U n o d e i m o m e n t i p i ù a t t e s i r i g u a r d a l a ' C h i r u r g i a i n d i r e t t a ' , c h e c o n s e n t i r à d i a s s i s t e r e i n t e m p o r e a l e a i n t e r v e n t i e s e g u i t i d a e s p e r t i d i f a m a i n t e r n a z i o n a l e , c r e a n d o u n ' o c c a s i o n e u n i c a d i c o n f r o n t o e a p p r e n d i m e n t o c o n d i v i s o . T r a i t e m i c h i a v e i n a g e n d a , p a r t i c o l a r e a t t e n z i o n e è d e d i c a t a a : l o t t a a l l ' a n t i b i o t i c o - r e s i s t e n z a , u n a d e l l e e m e r g e n z e s a n i t a r i e p i ù r i l e v a n t i d e l n o s t r o t e m p o ; e r e d i t a r i e t à e s t i l i d i v i t a c o m e d e t e r m i n a n t i d e l r i s c h i o u r o l o g i c o ; s c r e e n i n g d e l c a n c r o d e l l a p r o s t a t a , c o n u n f o c u s s u g l i s t r u m e n t i p i ù e f f i c a c i p e r l a d i a g n o s i p r e c o c e e l a p r e v e n z i o n e . S p a z i o a n c h e a l l a r i f l e s s i o n e s u l l a s o s t e n i b i l i t à d e l l a t e c n o l o g i a u r o l o g i c a , i n u n ' e p o c a i n c u i l ' i n n o v a z i o n e d e v e c o n i u g a r s i c o n l ' e f f i c i e n z a d e l s i s t e m a s a n i t a r i o , e a l t e m a d e l l a d e n a t a l i t à , c h e t o c c a p r o f o n d a m e n t e a n c h e l a s f e r a d e l l a s a l u t e r i p r o d u t t i v a e i l r u o l o d e l l ' u r o l o g o n e l l a t u t e l a d e l l a f e r t i l i t à m a s c h i l e . " I l c o n g r e s s o d i S o r r e n t o - a f f e r m a G i u s e p p e C a r r i e r i , p r e s i d e n t e S i u - s a r à i l l u o g o i n c u i l ' i n t e r a c o m u n i t à u r o l o g i c a i t a l i a n a t o r n e r à a c o n f r o n t a r s i d a l v i v o , u n i t a d a u n c o m u n e s e n s o d i r e s p o n s a b i l i t à s c i e n t i f i c a e c i v i l e . L a n o s t r a m i s s i o n e è q u e l l a d i m e t t e r e l a c o n o s c e n z a a l s e r v i z i o d e l l a s a l u t e p u b b l i c a , c o n u n a p p r o c c i o m u l t i d i s c i p l i n a r e e u m a n o c h e v a l o r i z z i l a p r e v e n z i o n e , l ' e d u c a z i o n e s a n i t a r i a e l a s o s t e n i b i l i t à d e l l e c u r e . L ' u r o l o g i a è o g g i u n a d i s c i p l i n a c e n t r a l e p e r l a s a l u t e m a s c h i l e e p e r l a q u a l i t à d e l l a v i t a d i m i l i o n i d i p e r s o n e : i l c o n f r o n t o c h e v i v r e m o a S o r r e n t o s a r à f o n d a m e n t a l e p e r g u a r d a r e c o n f i d u c i a a l f u t u r o d e l n o s t r o s e t t o r e " . L e g i o r n a t e c o n g r e s s u a l i v e d r a n n o l a p a r t e c i p a z i o n e d i e s p e r t i i t a l i a n i e i n t e r n a z i o n a l i , r a p p r e s e n t a n t i d e l l e s o c i e t à s c i e n t i f i c h e e u r o p e a e a m e r i c a n a , g i o v a n i r i c e r c a t o r i e s p e c i a l i z z a n d i , i n u n c l i m a d i c o n d i v i s i o n e e c o l l a b o r a z i o n e c h e d a s e m p r e c a r a t t e r i z z a l o s p i r i t o d e l l a S i u . N o n m a n c h e r a n n o l e s e s s i o n i d e d i c a t e a i g i o v a n i u r o l o g i , i p r e m i p e r i c o n t r i b u t i s c i e n t i f i c i p i ù r i l e v a n t i - ' M i g l i o r l a v o r o s c i e n t i f i c o o r i g i n a l e ' e ' U r o l o g o u n d e r 4 0 ' - e l a p r o m o z i o n e d e l l a c o m m u n i t y d i g i t a l e a t t r a v e r s o l ' h a s h t a g u f f i c i a l e # S i u 2 5 , p e r a m p l i a r e l a p a r t e c i p a z i o n e a n c h e s u l l e p i a t t a f o r m e s o c i a l .