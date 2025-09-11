R o m a , 1 1 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " O g g i r i c o r r e i l 2 4 e s i m o a n n i v e r s a r i o d e l t r a g i c o a t t e n t a t o d e l l ’ 1 1 s e t t e m b r e 2 0 0 1 a l l e t o r r i g e m e l l e d i N e w Y o r k . U n a t t a c c o a l c u o r e n o n s o l o d e g l i S t a t i U n i t i , P a e s e a l l e a t o e a m i c o , m a d i t u t t o i l m o n d o c i v i l e . U n p e n s i e r o d i v i c i n a n z a a i f a m i l i a r i d e l l e v i t t i m e , u n m e s s a g g i o d i s o l i d a r i e t à a t u t t o i l p o p o l o a m e r i c a n o . L ’ 1 1 s e t t e m b r e u n m o n i t o p e r e n n e i n f a v o r e d e l l a p a c e , d e l l a d e m o c r a z i a e d e l l a l i b e r t à " . L o h a s c r i t t o s u X i l m i n i s t r o d e g l i E s t e r i e v i c e p r e m i e r A n t o n i o T a j a n i .