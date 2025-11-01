CIVITAVECCHIA – «Questa nuova avventura per me è importantissima, voglio portare veramente qualcosa di importante a questa associazione a cui tengo molto, per me è un onore poter essere tra di queste categorie così importanti».

A dirlo è il pastry chef Fabio Taiani, un'altra eccellenza civitavecchiese che sarà tra i giudici del World Pastry e del World Cake Design Championship, in programma dall’1 al 4 novembre 2025 ad Arezzo Fiere e Congressi nella Cittadella del Gusto, cuore delle “Olimpiadi” di cucina, pasticceria e pizzeria.

Il suo curriculum non lascia dubbi: «Ho iniziato guidato dalla passione per questo settore, facendo una lunga gavetta, poi mi sono specializzato partecipando a tanti master internazionali per la specializzazione sulla pasticceria francese, la viennoiserie, i grandi lievitati e la cioccolateria, soprattutto il cioccolato artistico».

«Ho avuto – prosegue Taiani - l'opportunità di essere stato scelto in precedenza come equipe eccellenze internazionali, e poi da settembre scorso sono entrato a far parte della FIEEA, che è un'associazione molto importante in Italia nata soprattutto per il cake design, e con la mia presenza - in quanto inserito come delegato nazionale per la pasticceria - vado comunque ad aggiungere qualcosa in più, portando appunto la pasticceria oltre al cake design grazie all'esperienza maturata in questi anni».

Le tappe recenti portano ai grandi appuntamenti del settore. «Recentemente ho partecipato ad un evento, la Wedding cake Competition, proprio con la FIEEA a Lecce per Fiera Salento Sposi, tenendo un simposio sull'arte della pasticceria, dopodiché sono stato scelto come giudice sia per il World Pastry che per il World Cake Design Championship».

Ad Arezzo, Taiani giudicherà i migliori talenti del cake design e della pasticceria internazionale: un ruolo di prestigio che dà lustro alla città e alla sua scuola di maestri del gusto. «Sicuramente è un'esperienza a cui mi fa molto piacere partecipare, sono onorato».

