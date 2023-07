FIUMICINO - Grande festa all’aeroporto “Da Vinci”, dove Wizz Air, la terza compagnia aerea in Italia e la più sostenibile a livello globale, ha celebrato l’arrivo del suo undicesimo aeromobile Airbus A321neo nella base di Roma Fiumicino. L’aumento della capacità consente a Wizz Air di introdurre quattro rotte da Roma quest’estate: Lussemburgo il 25 luglio, Kuwait il 26 luglio, Memmingen il 5 settembre e Funchal (Madeira) il 6 settembre. Questo nuovo aeromobile fa parte di una delle flotte più giovani al mondo e la più giovane in Italia, con un’età media di 4,5 anni, ben al di sotto di quella dei principali concorrenti di Wizz Air. Essendo la tipologia di aeromobile più sostenibile della sua categoria, l’Airbus A321neo vanta una tecnologia più efficiente in termini di consumo di carburante, che porterà a un’ulteriore riduzione delle emissioni di CO2 di Wizz Air per passeggero/chilometro. Nell’anno finanziario 2023 la compagnia aerea ha raggiunto la più bassa intensità di carbonio di sempre, pari a 53,8 grammi, che rappresenta anche il record europeo nel settore dell’aviazione. La sostenibilità è l’elemento centrale dell’attività della compagnia aerea, come spiega Yvonne Moynihan, Corporate and ESG Officer di Wizz Air: «Siamo lieti di dare il benvenuto al nostro undicesimo aeromobile Airbus A321neo con un turnaround completamente elettrico a Roma Fiumicino, una delle basi più grandi del nostro network. Per il lungo termine, stiamo anche esplorando il potenziale del carburante per l’aviazione sostenibile e degli aeromobili a zero emissioni alimentati a idrogeno. «AdR è lieta di accogliere un nuovo aereo basato sullo scalo di Roma Fiumicino da Wizz Air, ad ulteriore conferma della volontà di Wizz Air di valorizzare ulteriormente l’attrattività del mercato romano”– ha commentato Ivan Bassato, Chief Aviation Officer di Aeroporti di Roma. Questo sviluppo, oltre a consentire il lancio di due ulteriori nuove destinazioni per il nostro mercato ed il rafforzamento su altrettante rotte poco presidiate, genera un’importante crescita dell’indotto aeroportuale. Il posizionamento di aeromobili di ultima generazione e la possibilità di eseguire le operazioni di terra in modalità full electric costituiscono un’ulteriore passo verso la sostenibilità, uno dei pilastri fondamentali della strategia di AdR»