CERVETERI – Dall’Inghilterra all’Italia il passo è stato breve e Cerveteri ha aderito a questa sorta di nuova mania dello sport: il calcio camminato, o meglio il walking football. Anche la Figc se ne sta interessando tanto che si sta lavorando all’indizione di un campionato federale. Naturalmente difficile che i giovani possano giocare. Il target è ben preciso: si parte da squadre over 40 per poi salire fino agli over 67 e sono previste squadre maschili, femminili e miste. Le regole fondamentali sono due, non si può correre in nessun momento della partita, almeno un piede deve essere sempre a terra ed è vietato qualsiasi tipo di contatto fisico. Non solo, ci sono delle limitazioni sull’altezza che il pallone può raggiungere, si può tirare solo da fuori l’area di rigore e si può giocare sui campi da calcio a 5, si scende in campo in 6 e sono previsti 2 tempi da massimo 25 minuti. Proprio a Cerveteri si è già costituito un gruppo grazie alla società Rim Sport. «La funzione sociale del calcio camminato ci ha colpito da subito – è il commento di Maura Rinaldi, vicepresidente – perché dà la possibilità a uomini e donne di tornare a stare insieme, facendo sport con tutte le conseguenze positive che questo comporta, dalla salute all’opportunità incontrare altre persone. Speriamo che il gruppo diventi sempre più numeroso e che riesca a partecipare ai tornei e ai campionati già nei prossimi mesi». Ci sono già tante adesioni. «Abbiamo iniziato dopo un incontro conoscitivo con Valeriani – racconta il signor Alvaro - e alcuni di noi hanno già partecipato a un paio di tornei. Siamo pronti ad iscriverci con il resto dei compagni e, anzi, invitiamo tutti i curiosi ad unirsi a noi perché è veramente bello tornare a fare sport». Interviene il presidente dell’associazione Walking Football Italia: «Parliamo di uno sport disegnato per non farsi male e per permettere a tutti gli amanti del calcio di continuare a giocare – sostiene Roberto Valeriani -. Nel Lazio il movimento sta crescendo».

