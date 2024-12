Sabato e domenica prossimi, alla Sala Gatti, il corso di formazione gratuito per volontari cinofili.

A distanza di pochi mesi dalla precedente edizione, che ha contato oltre ottanta partecipanti, il Comune di Viterbo ha deciso di replicare. Stesso format dello scorso novembre. A darne notizia sono l'assessore Elena Angiani e il consigliere comunale delegato al benessere animale Francesco Buzzi. «Un progetto di cultura e volontariato cinofilo, la cui finalità è quella di "fare del bene, ma fatto bene", proprio come riportato nello slogan che abbiamo pensato per l'iniziativa insieme all'istruttore cinofilo Sergio Stefani, ideatore del progetto stesso – spiegano l'assessore Angiani e il consigliere Buzzi -. Durante il corso si parlerà del cane in generale, in particolar modo di randagismo, pre affido e adozione e di altri importanti momenti riguardanti la vita del cane e della famiglia che lo accoglie. Teniamo molto a questa iniziativa e siamo felici dell'interesse che sta registrando anche questo secondo appuntamento». Il corso è realizzato in collaborazione con A.C.D.R.I. e Il Branco asd. Al termine delle due giornate sarà rilasciato un attestato ai partecipanti. Il corso si terrà in entrambe le giornate dalle ore 16 alle ore 19. Per ulteriori informazioni e iscrizioni inviare una mail all'indirizzo sergio@misterwolf.info.

©RIPRODUZIONE RISERVATA