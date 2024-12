VITORCHIANO - Se ne è andata a soli 35 anni dopo aver combattuto per anni contro il male che l'aveva colpita. Tutta Virtochiano saluta commossa Samantha Troili, una giovane mamma che ha combattuto fino all'ultimo la sua battaglia senza mai arrendersi. La 35enne è stata la prima paziente dell'ospedale Belcolle di Viterbo a sottoporsi a una operazione per l'esportazione di un tumore cerebrale da sveglia. Un'operazione riuscita ma con il male tornato ancora una volta nella sua vita. A stringersi al marito e alle due figlie che non l'hanno mai lasciata sola in questa battaglia c'è l'intera comunità. «Cara Samantha - scrive una sua amica - il punteggio finale sarà sempre 1 a 0 per te, per come hai affrontato questa battaglia e per il coraggio e la forza che ci hai messo. Non mi aspettavo e non volevo questo epilogo».

