Ubriaco e alcune bottiglie di vetro in mano viene fermato in centro. Per il 25enne ora scatta il daspo urbano.

Il giovane, noto alle forze dell’ordine per essere stato denunciato in passato per vari reati e per aver ricevuto numerose sanzioni amministrativamente per ubriachezza molesta, la vigilia di Natale è stato segnalato in una piazza del centro cittadino in evidente stato di alterazione psicofisica e, come detto, in possesso di alcune bottiglie di vetro.

Rintracciato dagli agenti della squadra volante, è stato sanzionato nuovamente e segnalato alla prefettura.

Tuttavia, al termine di una puntuale istruttoria curata dal personale della divisione polizia anticrimine della Questura per prevenire analoghi episodi pregiudizievoli per la sicurezza pubblica, il questore ha emesso il daspo urbano, vietando al giovane l’accesso nell’area cittadina compresa tra piazza del Plebiscito, via Roma e corso Italia per la durata di un anno.

L’inosservanza della misura di prevenzione è punibile penalmente, con la reclusione da 1 anno a 3 anni e con la multa da diecimila a ventiquattromila euro.