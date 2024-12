Ancora un uomo trovato morto in casa. E’ il terzo in tre giorni. Il rinvenimento è avvenuto oggi in un’abitazione di San Martino.

L’uomo da giorni non rispondeva al telefono per questo è stato dato l’allarme. Sul posto sono arrivate le forze dell’ordine e i vigili del fuoco insieme ai sanitari del 118.

Quando i soccorritori sono entrati in casa per l’uomo non c’era nulla da fare. Marcello Pasquini, 83 anni, sarebbe morto per cause naturali. Secondo quanto accertato il decesso risalirebbe a qualche giorno fa. Lo stesso destino, dunque, di Tullio Orsini e di Marco Virgili: morti soli in casa, colti da un malore improvviso e trovati dopo giorni.