I finanzieri del comando provinciale di Viterbo, in attuazione del progetto “Scuole sicure”, hanno effettuato diversi incontri organizzati negli istituti di ogni odine e grado sia del capoluogo che della provincia, tesi a educare gli studenti alla legalità e facendo conoscere le attività del Corpo. Contestualmente, coadiuvati da unità cinofile del Gruppo di Civitavecchia, vi sono state delle attività dirette a prevenire e contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti, nei pressi e/o all’interno dei plessi scolastici. “Le operazioni – fanno sapere dalla Guardia di finanza - compiute in totale sintonia con i dirigenti scolastici che hanno fornito indicazioni per limitare l’uso e il consumo di stupefacente all’interno degli istituti d’istruzione, hanno tenuto in considerazione il rispetto della dignità e della riservatezza degli alunni. In parti comuni è stato trovato dell’hashish che è stato sequestrato. Quatto alunni minorenni, trovati in possesso di sostanza stupefacente, sono stati segnalati alla competente Prefettura.

Questa tipologia di controlli testimonia, ancora una volta, il costante presidio attuato dalla Guardia di finanza su tutto il territorio, con specifico riguardo alla tutela dei più giovani e, più in generale, della salute e incolumità pubblica.

“L’iniziativa, che sarà replicata in futuro - sottolinea dalla Finanza - ha suscitato grande interesse tra gli studenti e ha riscosso l’approvazione dei professori e dei genitori degli alunni, consapevoli della pericolosità della diffusione di tale illecito tra i giovanissimi”.