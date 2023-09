Il questore ha chiuso per sette giorni un compro oro dopo la segnalazione da parte della guardia di finanza di Viterbo. I militari hanno effettuato un controllo a una gioielleria-compro oro accertando la violazione delle norme relative agli obblighi di identificazione dei clienti, di tracciabilità dei movimenti di denaro, di conservazione dei dati e di alienazione degli oggetti in oro prima del termine previsto dalla normativa vigente. Per questo i finanziari hanno elevato i relativi verbali di violazioni amministrative. Alla luce delle numerose infrazioni commesse ed a seguito dell’istruttoria effettuata dalla polizia amministrativa, il questore ha disposto la sospensione dell’attività commerciale per un periodo di 7 giorni. La licenza per il commercio di preziosi attiene ad un settore di estrema delicatezza - sottolinea la Questura in una nota - che impone la massima accortezza da parte della pubblica amministrazione nel riscontro del possesso e della permanenza dei requisiti soggettivi in capo al titolare dell’autorizzazione. Nelle prossime settimane proseguiranno i controlli alle attività di gioielleria e compro-oro della Tuscia.