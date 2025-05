Alcuni residenti segnalano con l’app “Youpol” un’attività di spaccio nel quartiere di Santa Barbara e fanno arrestare un pusher.

Gli agenti della volante sono intervenuti, infatti, nell’abitazione in cui era stata segnata tale attività, procedendo a una perquisizione sia della casa che dell’inquilino.

Si tratta di un quarantenne viterbese già conosciuto alle forze dell’ordine per suoi precedenti coinvolgimenti in attività di spaccio.

I poliziotti hanno rinvenuto così 20 grammi complessivi di droga suddivisa in cocaina, eroina e marijuana, denaro contante per un importo di 1880 euro, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento.

L’uomo è stato arrestato per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti è messo a disposizione della Procura di Viterbo che ne ha poi disposto gli arresti domiciliari.

“Determinante, in questo caso, oltre alla tempestività d’intervento della polizia - sottolineano dalla questura - la valenza della segnalazione giunta sull’applicazione YouPol, app della polizia di Stato che consente l’invio di messaggi e immagini, anche in forma anonima, direttamente alle centrali operative delle questure.

L’applicazione Youpol non sostituisce il numero unico di emergenza 112, ma rappresenta una modalità “smart” di contatto con la polizia di Stato”.