Sono stati identificati tutti e tre gli aggressori che domenica 10 settembre avrebbero sequestrato, picchiato e rapinato un uomo nella zona del Sacrario. Uno di loro è stato arrestato gli altri due, tra cui un minorenne, sono stati denunciati.

I fatti, come detto, risalgono a due domenica fa quando la squadra volante è intervenuta in largo Cavalieri Costantiniani, zona Sacrario, a seguito di segnalazione di persona ferita che chiedeva aiuto. Sul posto i poliziotti hanno soccorso un 36enne di nazionalità pakistana residente nel capoluogo.

La vittima, che riportava evidenti ecchimosi sul volto, ha riferito di essere stata sequestrata e rapinata poco prima da tre individui stranieri, dei quali due da lui conosciuti personalmente, che, dopo aver prelevato con la forza nei pressi della sua abitazione, lo avevano costretto a salire a bordo della loro autovettura, sotto la minaccia di un'arma da taglio, per poi derubarlo di denaro e altri oggetti personali. L'uomo, poi, è stato fatto scendere e picchiato più volte dagli aggressori anche mediante l'utilizzo del manico di un'accetta mentre tentava di tornare in possesso delle sue cose.

Il pakistano è stato ricoverato all'ospedale di Belcolle dove i sanitari gli hanno riscontrato varie fratture al costato e al volto. Le successive indagini hanno consentito di identificare il terzetto.

Un 25enne rumeno è stato arrestato nell'immediatezza dei fatti e tradotto nel carcere di Mammagialla, dopo la convalida del provvedimento, mentre un 15enne è stato denunciato in stato di libertà alla procura per i minorenni di Roma per il reato di sequestro di persona e rapina . Il minore, residente a Viterbo, era già gravato dalla misura di prevenzione del Daspo urbano “Willy”, comminatagli a maggio dal questore di Viterbo dopo la denuncia alla procura dei minori per aver preso parte, insieme ad altri giovanissimi, ad un grave episodio di aggressione, rapina e danneggiamento di una mini car in danno di un sedicenne nei pressi di un noto fast food a “Valle Faul”.