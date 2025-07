Quattro persone sono rimaste ferite in un incidente che si è verificato oggi in strada Terme.

Il fatto si è verificato intorno all’ora di pranzo all’altezza delle piscine Carletti. Per cause ancora in corso d’accertamento, due auto si sono scontrate.

Nell’impatto i quattro occupanti sono rimasti feriti.

Sul posto sono intervenute due ambulanze del 118 e i vigili del fuoco. I feriti sono stati trasportati tutti in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale Santa Rosa per gli accertamenti clinici del caso.

Presenti sul posto anche gli agenti della polizia locale con due pattuglie per i rilievi di rito e la gestione della viabilità.

Per consentire i soccorsi e gli accertamenti, infatti, il traffico è stato deviato temporaneamente nel parcheggio delle piscine Carletti con l’istituzione del senso unico alternato.