Scoperto dopo un furto d’auto, viene inseguito e arrestato dai carabinieri.

Nella mattinata di mercoledì scorso, la centrale operativa della Compagnia carabinieri di Viterbo ha diramato le ricerche di una autovettura Fiat Panda appena rubata nel parcheggio di un centro commerciale. Si è attivato quindi dispositivo, in ambito provinciale, per la ricerca dell’autovettura e la pattuglia dei carabinieri della Stazione di Capranica è riusciva ad intercettare il mezzo sulla Cassia. Il malvivente vedendosi scoperto e braccato si è dato alla fuga non fermandosi all’alt intimatogli dai militari che si sono posti immediatamente all’inseguimento riuscendogli a bloccare e a identificare il fuggitivo.

Si tratta di un pregiudicato romano residente ad Anguillara Sabazia che, dopo una breve colluttazione, è stato bloccato e tratto in arresto. Dopo la convalida dell’arresto, l’uomo è stato rimesso in libertà con l’obbligo di dimora nel comune di Anguillara Sabazia.