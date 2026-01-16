Continua la lotta della polizia all’immigrazione clandestina con un nuovo rimpatrio. La misura è stata eseguita a carico di un tunisino di 22 anni. Lo straniero era stato rintracciato martedì in via Saffi dagli agenti della squadra volante che, all’esito degli accertamenti di rito, lo avevano arrestato per il reato di rientro illegale nel territorio dello Stato, poiché già espulso e rimpatriato in due precedenti occasioni. L’arresto è stato convalidato dall’Autorità Giudiziaria. L’accompagnamento alla frontiera è stato disposto sulla base della valutata pericolosità sociale dell’uomo, pregiudicato per reati contro il patrimonio ed in materia di stupefacenti. L’espulsione, disposta dal questore con istruttoria curata dall’Ufficio Immigrazione, è stata eseguita con scorta assicurata da operatori della polizia di Stato fino al Paese d’origine.