Paura oggi in via Vittorio Veneto a Viterbo per un principio di incendio. L’allarme è scattato nel tardo pomeriggio all’ultimo piano di una palazzina. Le fiamme sono divampate da un appartamento all’interno del quale, pare, ci fossero diverse persone. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito o intossicato.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con un’autogru. Presenti sul posto anche i carabinieri e la polizia locale oltre ai sanitari del 118 fatti arrivare per precauzione.

La situazione si è risolta in breve tempo scongiurando il peggio.