Ancora un episodio di violenza al pronto soccorso: una donna si è scagliata contro il personale sanitario. Questa volta a farne le spese è stata un’infermiera.

Il fatto è accaduto nel primo pomeriggio di ieri. Per cause che sono ancora da accertare, la donna avrebbe prima inviato contro il personale e poi avrebbe perso al schiaffi in volto un’infermiera. A quel punto è stato chiesto l’intervento della polizia ma una volta arrivata sul posto, la donna avrebbe aggredito anche un poliziotto. Per lei è scattato l’arresto.

Si è trattato del secondo episodio in pochi giorni. Un’aggressione fotocopia rispetto a quella avvenuta lunedì sempre al pronto soccorso.

Anche in questo caso l’aggressione è stata compiuta da una donna che ha iniziato a dare in escandescenze con urla e intemperanze verso il personale tanto da richiedere l’intervento dei carabinieri. Anche in questo caso, all’arrivo dei militari, la rabbia della donna si è scagliata contro un carabinieri. Per lei è scattato l’arresto.