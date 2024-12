Due persone sono rimaste ferite in un incidente che si è verificato in via Vico Squarano. Per cause in corso d’accertamento, intorno alle 13 un uomo alla guida di una Peugeot 3008, che viaggiava da Porta Faul in direzione Carmine, avrebbe perso il controllo dell'auto e, prima ha colpito una recinzione, poi è finito contro un’auto parcheggiata quindi ha terminato la corsa schiantandosi contro un muretto.

Lo schianto è avvenuto subito dopo la salita di via San Paolo, nei pressi di una stradina che esce da piazza Castel dell'Ovo.

Nell’incidente sono rimasti feriti padre e figlio, ossia il conducente dell’auto, un uomo di 79 anni, che il passeggero che era con lui di 36.

Soccorsi dal 118, sono stati trasportati in ospedale in codice rosso.

Presenti sul posto anche i vigili del fuoco e la polizia locale per i rilievi del caso.