Nella serata di ieri, 17 novembre, i carabinieri hanno battuto il quartiere Cappuccini nel corso di uno dei numerosi servizi di contrasto allo spaccio di stupefacenti. Dopo aver controllato alcuni giovani, hanno perquisito un’abitazione di via Vicenza dove un 34enne nigeriano è stato arrestato in flagranza perché trovato in possesso di circa 10 grammi di eroina e di attrezzature per la pesatura e materiale per il taglio e il confezionamento delle dosi.

Quest’ultima ennesima operazione va ad aggiungersi alle numerose compiute negli ultimi mesi e avvalorare l’impegno e la professionalità dell’Arma nei confronti dell’attività di spaccio tra i giovani sottolineando la vigilanza costante per mantenere la sicurezza pubblica.