La Pro loco di San Martino al Cimino piange la scomparsa di Filippo Maria Carlini, suo fondatore. A darne la notizia l’associazione stessa che ricorda come Carlini, “pioniere delle Pro Loco” e suo primo presidente, abbia “dato il suo contributo per la comunità e messo a disposizione se stesso. Ha dato la nascita, insieme al suo direttivo, a quello che oggi ci ha portato qui. Un grande cambiamento, una Pro Loco per il paese, che seppur non tutti ne comprendono l’importanza, è un anello con amministrazioni in carica, e punto di rifermento per tutti”.

I funerali si terranno domani alle 15 nell’abbazia, di San Martino al Cimino.