Domenica 3 settembre alle 20,30 proiezione in diretta del trasporto della Macchina di Santa a Rosa nella sala convegni del Balletti Park Hotel di San Martino al Cimino.

Un evento organizzato dall’Associazione ex Facchini di Santa Rosa che ha allestito uno schermo gigante per la visione in diretta del trasporto.

“Luogo ideale, anche sul piano religioso e spirituale - sottolinea l’associazione - per dare modo agli ex facchini più avanti con l’età di vedere la manifestazione insieme ad altri amici, lontano dalla moltitudine di gente ammassata lungo il percorso, e anche per propagare l’evento più importante e prestigioso di Viterbo, anche fuori le mura della città.

Creare, nell’ex-comune di San Martino al Cimino, un punto fisico di connessione audiovisiva in diretta con le fasi emozionanti del trasporto, avrà la forza di amplificare, oltre ogni misura, la partecipazione corale degli ex facchini e di tutti gli altri che vorranno partecipare. Sul piano folcloristico - prosegue l’associazione - il rimbalzo dell’evento accrescerà ulteriormente la capacità di integrazione emotiva degli ex portatori del “Campanile che cammina”, che potranno commentare pubblicamente le varie fasi del trasporto, e anche quella della frazione, molto più legata alla propria identità e tradizione locale, piuttosto che alla città di Viterbo. Sul piano sociale far vivere il trasporto della Macchina di Santa Rosa, anche in una location decentrata, darà modo alle persone più anziane o con difficoltà di deambulazione di partecipare in modo collettivo alla festa”.

L’ingresso sarà gratuito fino ad esaurimento posti con possibilità anche di cenare a prezzo convenzionato con pasti caldi preparati dalla ditta Sapori d’Italia (obbligatoria la prenotazione entro il 1° settembre). Info: 3382129568.