Si addormenta con l’auto accesa, la polizia lo sveglia è lui tampona la volante. E’ accaduto la notte scorsa in viale Trento dove era stata segnalata la presenza di un auto ferma parzialmente sulla carreggiata col motore acceso e un uomo che dormiva all’interno. Al loro arrivo i poliziotti hanno cercato di svegliare il conducente, che ripresosiha effettuato una improvvisa retromarcia e ha tamponato la retrostante volante di polizia. Nel frattempo è giunta una seconda volante. L’uomo, sceso dall’auto, ha detto di essere un famoso avvocato viterbese. Da dietro è sopraggiunta quindi un’altra auto a forte velocità che, nonostante le segnalazioni luminose in atto, ha investito le due volanti della polizia. Per fortuna senza equipaggio a bordo. Entrambi i conducenti sono risultati con tasso alcolimetrico superiore al 2%. Entrambi sono stati denunciati per guida in stato di ebbrezza secondo l’articolo 186 del nuovo codice stradale. Le due sanzioni di Viterbo sarebbero le prime in Italia dopo l’entrata in vigore di oggi del nuovo Cds.