Un'azienda vitivinicola della Tuscia è stata chiusa dai Nas di Viterbo per gravi carenze igienico sanitarie. A settembre nell'ambito della campagna nazionale nel settore della produzione e commercializzazione dei vini, disposta dal Comando Carabinieri per la Tutela Salute di Roma, i carabinieri del Nas hanno svolto mirati controlli consistiti in una ventina di ispezioni presso aziende del luogo.

In particolare, in provincia di Viterbo sono state riscontrate irregolarità in 2 cantine, segnalando i titolari alle competenti autorità sanitarie ed amministrative. Dalle violazioni accertate ne è scaturita, in un caso, la chiusura di una azienda vitivinicola per gravi carenze igienico sanitaria e in un altro si è proceduto al sequestro amministrativo di 30 kg di additivi con dati di scadenza superata, utilizzato per la vinificazione. Per le carenze emerse i militari del Nas di Viterbo hanno contestato sanzioni amministrative per un importo complessivo di 3000 euro.