Un furto è stato messo a segno la notte scorsa in un negozio di telefonia in via via Monte Bianco a Viterbo. I ladri hanno preso di mira l’attività Bernabei e sono entrati in azione poco prima della 4.

Avrebbero tagliato di netto la serranda dell’esercizio commerciale e sarebbero entrati nel locale, spaccando alcune vetrine collocate all’interno. L’intervento tempestivo della vigilanza privata però ha disturbato la loro azione e quindi sono fuggiti con un bottino magro.

Sul posto sono intervenute anche alcune pattuglie della polizia.