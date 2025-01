I ladri prendono di mira anche il mercatino di Natale.

Nella notte tra venerdì e sabato le casette di via Marconi sono state visitate dai soliti ignoti.

Secondo quanto si è appreso, i malviventi hanno fatto irruzione nelle bancarelle, in particolare quelle situate alla confluenza con il Sacrario e hanno portato via qualche dolciume e pochi spiccioli.

L’allarme è stato dato ieri mattina alla riapertura del mercatino quando gli ambulanti hanno trovato le serrature forzate.

Sul posto è intervenuta immediatamente la polizia, che ha avviato le indagini e sta analizzando le riprese delle telecamere di sorveglianza nella speranza di individuare i responsabili.