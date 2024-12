Lo bacia e lo palpeggia mentre gli sfila la collana d’oro. La vittima, derubata con la tecnica dell’abbraccio, è un anziano viterbese che lo scorso 13 marzo è stato avvicinato nei pressi della propria abitazione, da una giovane ragazza dall’accento dell’est Europa. La donna lo ha abbracciato energicamente proferendogli all’orecchio parole a sfondo sessuale, con il chiaro intento di distrarlo, velocemente ha cominciato a baciarlo sul collo e a palpeggiarlo nelle parti intime. Davanti al rifiuto a tali avances, la donna si allontanava frettolosamente facendo perdere le proprie tracce. Immediatamente dopo, il malcapitato si è accorto di essere stato derubato della collanina e del bracciale in oro.

Dopo la denuncia, gli agenti della polizia giudiziaria della Stradale hanno indirizzato le indagini verso un uomo e una donna che con lo stesso modus operandi, nella mattinata del 12 marzo, avevano sottratto un orologio Rolex a un anziano di Montefiascone, allontanandosi con una autovettura analoga a quella oggetto di segnalazione.

L’attività investigativa successiva, ha consentito quindi di identificare l’autrice del reato, pluripregiudicata e di denunciarla a piede libero per furto aggravato.

Sono in corso ulteriori indagini per verificare l’eventuale commissione di altri tentativi di furto realizzati con la stessa tecnica che, come già accertato, spesso viene iniziata con l’avvicinamento alla vittima di una donna, con la scusa di aver smarrito il suo cane.