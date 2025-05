Portava con sé eroina e hashish suddivisi in dosi pronte per essere distribuite nelle piazze di spaccio di Viterbo. Donna cinquantenne residente nel capoluogo, è stata arrestata nella serata di giovedì dalla polizia.

La donna, conosciuta alle forze dell’ordine perché gravata da precedenti specifici in materia di stupefacenti, è stata fermata per un controllo a Bomarzo, in via dell’Elce.

E’ stata trovata in possesso di un ovulo termosaldato contenente circa 5 grammi di eroina e altre dosi di hashish dosi celate tra i suoi vestiti.

La polizia ha esteso il controllo alla sua abitazione.

La squadra mobile, pertanto, ha eseguito una perquisizione domiciliare presso l’appartamento in via della Robbia a La Quercia.

Nel corso del controllo, i poliziotti hanno ritrovare un panetto di hashish del peso di circa 85 grammi nascosto in una scarpa, oltre ad alcuni utensili multiuso utilizzati per il confezionamento delle dosi.

La donna è stata quindi arrestata per detenzione di stupefacente finalizzata allo spaccio ed è stata posta agli arresti domiciliari su disposizione dell’autorità giudiziaria in attesa della convalida della misura.