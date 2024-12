Dramma della solitudine in centro: questo pomeriggio un uomo è stato trovato privo di vita all’interno della sua abitazione. Sarebbe morto da alcuni mesi.

Il fatto è avvenuto in un appartamento di via Saffi 23, in pieno centro cittadino.

L’allarme è scattato nel primo pomeriggio di oggi quando un vicino avvertendo un forte odore provenire dall’appartamento accanto ha chiamato le forze dell’ordine.

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco, gli agenti della squadra volante e quelli della polizia scientifica.

Purtroppo per l’uomo, un 70enne che si era trasferito da tempo a Viterbo, non c’era nulla da fare. E’ stato trovato, vestito, in camera da letto in avanzato stato di decomposizione. Secondo i primi accertamenti potrebbe essere deceduto da almeno un paio di mesi.