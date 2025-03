CIVITAVECCHIA – Il 5 e il 13 aprile 2025, presso la sala consiliare aula Pucci del Palazzo comunale di Civitavecchia, si svolgerà la tappa conclusiva dell'evento “Il Movimento Arcaista nella storia dell’arte”. «Genesi dell'ombra" - spiegano gli organizzatori - , con opere in aggiunta a quelle già in possesso del Movimento Arcaista ispirate ai suoi ideali e contemporaneamente in mostra nell’intera città di Tarquinia, presso la Galleria Arcaista, il Centro commerciale Top16 e varie location del centro storico), è un evento a tema estremamente importante poiché inteso a sensibilizzare l'animo umano e a restituire agli artisti il ruolo di testimoni e messaggeri del proprio tempo, con creazioni in questo caso inerenti la violenza in generale dall'inizio dei tempi alla triste attualità, dove tra guerre, razzismo, violenza sulle donne, pedofilia e tant'altro risulta evidente che l'uomo stia dando il peggio di sé.

Il giorno dell’inaugurazione, sabato 5 aprile dalle ore 16 alle 20, presso la sala consiliare Aula Pucci, oltre alla mostra in loco di opere a tema, ci sarà un importante convegno con ospiti di prestigio e relatori esperti in ambito storico-artistico, filosofico, psichiatrico, religioso e giuridico.

