TOLFA - La consigliera d’opposizione, Sharon Carminelli, elogia il lavoro dell'associazione “La Filastrocca” e dei volontari che ogni anno danno vita al “Villaggio di Babbo Natale”. Durante la cerimonia di consegna dell'encomio pubblico la consigliera ha sottolineato: «Mi piace pensare alla cultura come risorsa collettiva, dove è valorizzata l’importanza della partecipazione di tutti i membri della comunità, attraverso un linguaggio che celebra il lavoro di squadra e l’inclusività. E questo secondo me è il vostro più grande merito. La cultura, infatti, non è reale se non ha un ritorno per la comunità, se non riesce a coinvolgere ogni singolo cittadino e a restituire qualcosa di concreto a tutti. E il Villaggio di Babbo Natale è l’esempio perfetto di questo spirito. Non si tratta solo di un evento che riempie le strade di luci e colori, ma di un’esperienza che coinvolge tutti: le associazioni, i commercianti, i cittadini. È la forza della collaborazione, la dimostrazione che, quando ognuno contribuisce secondo le proprie capacità, esperienze e attitudini, si può costruire qualcosa di davvero speciale. Ogni momento di impegno, ha fatto di questa manifestazione non solo un evento natalizio, ma un simbolo di ciò che possiamo raggiungere quando si lavora insieme. Quindi grazie a ciascuno di voi per aver dato il vostro tempo, la vostra energia e la vostra passione. Avete dimostrato che la cultura e la cittadinanza attiva non sono solo un concetto astratto, ma una realtà che prende forma nelle nostre azioni quotidiane e nei legami che costruiamo tra di noi».

©RIPRODUZIONE RISERVATA