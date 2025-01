FIUMICINO - Abbattimento delle barriere architettoniche per una cultura più inclusiva: il Comune di Fiumicino conferma l’avanzamento del progetto “PUI – Polo Culturale Civico”, un’iniziativa di grande rilevanza per il nostro territorio, realizzata nell’ambito del PNRR con il supporto della Città Metropolitana di Roma Capitale.

Secondo il cronoprogramma, i lavori avranno una durata stimata di circa 16 mesi e saranno completati entro la scadenza imposta dal PNRR, prevista per giugno 2026. L’inizio dei lavori sarà definito a breve, garantendo comunque il rispetto dei termini di avvio entro il 2025.

Tra gli interventi previsti dal progetto, uno dei primi risultati concreti sarà l’installazione di un ascensore presso Villa Guglielmi, prevista già a partire dal terzo mese dall’avvio dei lavori. Un passo fondamentale per la valorizzazione e la piena fruibilità di uno dei luoghi simbolo della cultura nel territorio di Fiumicino.

Villa Guglielmi diventerà finalmente accessibile a tutti, eliminando le barriere architettoniche che fino ad oggi ne hanno limitato l’utilizzo. Si procederà inoltre al rinnovo degli impianti antincendio, di condizionamento e di illuminazione della biblioteca e degli altri locali situati al piano terra, spazi che, al termine dei lavori, saranno destinati a sale coworking.

«Rendere la villa accessibile significa promuovere la partecipazione di tutti i cittadini agli eventi, alle attività e ai servizi offerti, trasformandola in un vero e proprio polo culturale –. L’attenzione al superamento delle barriere architettoniche rientra in un più ampio impegno del Comune di Fiumicino verso l’inclusione, dimostrando come la cultura e gli spazi pubblici debbano essere patrimonio di tutti», commenta l’assessore ai Lavori Pubblici, Giovanna Onorati.

« La nostra Amministrazione crede fermamente nella promozione della cultura in tutte le sue forme e si impegna a incentivare la lettura con azioni concrete e mirate. – aggiunge l’assessore alla Cultura, Federica Poggio –. Diventare una vera ‘Città che legge’ significa, prima di tutto, garantire a ogni cittadino la possibilità d accedere alla biblioteca comunale. Per troppo tempo, nonostante i ripetuti solleciti, questa esigenza è stata trascurata. Ora, però, il nostro obiettivo è quello di rendere finalmente la biblioteca comunale pienamente fruibile, restituendola alla comunità come un presidio culturale inclusivo e aperto a tutti».