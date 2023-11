CIVITAVECCHIA – Sono giornate di grande lavoro per i Vigili del fuoco della caserma Bonifazi impegnati, insieme ad una squadra di 26 pompieri del Lazio, in Toscana, colpita dalla violenta alluvione di giorni scorsi e alle prese con il maltempo che ancora non molla la presa.

Partiti giovedì scorso e destinati alle zone di Pisa prima e Prato poi, i Vigili del fuoco di Civitavecchia - unità di soccorritori specialisti acquatici e speleo-alpino-fluviali - stanno lavorando senza sosta soprattutto per mettere in sicurezza le persone, accompagnandole fuori dalle abitazioni, oppure per portare generi di prima necessità a chi non ha voluto lasciare casa ma si trova isolato. Le strade sono state invase dalla violenza dell’acqua che ha trascinato con sé tutto quello che trovava nel passaggio. Si sta valutando la possibilità di un cambio, con l’invio di una nuova squadra.

