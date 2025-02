FIUMICINO - Anas ha comunicato che, nella giornata di mercoledì 5 febbraio 2025, saranno effettuate delle prove di carico sul viadotto dell’aeroporto di Fiumicino, nel tratto compreso tra il km 0+190 e il km 0+800, in direzione aeroporto. I test si svolgeranno nella fascia oraria dalle 11 alle 13 e comporteranno la chiusura di una corsia per consentire il corretto svolgimento delle operazioni, mentre il traffico veicolare rimarrà comunque attivo.

Nei giorni successivi, giovedì 6 e venerdì 7 febbraio, sarà invece necessario parzializzare la carreggiata, sempre in direzione aeroporto, per consentire l’esecuzione di interventi di manutenzione sulle barriere di sicurezza. Questi lavori si svolgeranno dalle 7 alle 16 e potrebbero comportare rallentamenti per chi transita nell'area interessata.

Gli automobilisti diretti in aeroporto sono invitati a prestare attenzione alla segnaletica stradale e a considerare possibili tempi di percorrenza più lunghi nelle fasce orarie indicate.