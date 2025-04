SANTA MARINELLA - Si è tenuto ieri l’altro, nell’aula consiliare, un incontro organizzato dal Comune con i rappresentanti dei concessionari stradali Anas e Autostrade per l’Italia. Oggetto della riunione, la situazione viaria del tratto della Statale Aurelia all’altezza del Centro commerciale e del nuovo Fast Food, in prossimità dello svincolo di Civitavecchia Sud. All’incontro, presieduto dal sindaco Pietro Tidei, erano presenti per l’amministrazione comunale, il vice sindaco Amanati, l’assessore Ferullo e i consiglieri Rosa e Magliani. Con loro, oltre ai dirigenti e tecnici di Anas e di Autostrade, i rappresentanti delle forze dell’ordine, Polizia Locale, Polizia Stradale e Carabinieri. Sono intervenuti anche i rappresentanti delle attività commerciali che insistono su quel tratto stradale. Il sindaco, ha sottolineato l’importanza di un lavoro sinergico tra le due società concessionarie, affinché si possa presto giungere ad una soluzione che mitighi il rischio di incidenti all’altezza delle due attività commerciali. “E’ importante pianificare un intervento congiunto di Anas e Autostrade per evitare i frequenti incidenti che si stanno verificando sulla statale Aurelia a causa del traffico sensibilmente aumentato - ha detto il Sindaco Tidei - dobbiamo fare il possibile per trovare soluzioni che rendano più sicura quella strada”. “Si deve senza dubbio tener conto del nuovo assetto urbano della zona, della presenza di attività commerciali e dell’intenso flusso di veicoli che percorrono quel tratto ogni giorno - ha spiegato il vice sindaco Andrea Amanati - è necessaria una nuova rimodulazione dello svincolo autostradale, che tenga conto di tutto questo e della necessità di mettere in sicurezza la circolazione. Il Comune offre il massimo supporto e si pone come interlocutore tra le società concessionarie, ma spetta a loro approntare un intervento risolutivo”. La riunione è proseguita con vari interventi, tra cui quelli dei rappresentanti delle forze dell’ordine che monitorano costantemente la situazione e intensificheranno i controlli. Dal canto loro, Anas e Autostrade per l’Italia, si sono impegnate, ognuna per le proprie competenze, a trovare una soluzione e a verificare la fattibilità tecnica dell’intervento tenendo conto dei vincoli a cui è sottoposta la zona, per rispondere alle richieste del sindaco Tidei e dell’amministrazione comunale. Anas, ripristinerà la segnaletica verticale e installerà dissuasori luminosi.

©RIPRODUZIONE RISERVATA