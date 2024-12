CERVETERI - Tecnici nuovamente a lavoro nei giorni scorsi in piazza Aldo Moro. Il motivo? I cordoli installati che avevano causato il blocco degli autobus. Troppo stretti per consentirne il passaggio, tanto che l’autista del bus, aiutato da alcuni passanti (tra questi anche qualche consigliere d’opposizione) era stato costretto a diverse manovre per liberare il mezzo così da proseguire la sua corsa.

«In questi 12 anni non ne hanno azzeccata una - ha commentato l’ex consigliera comunale Anna Lisa Belardinelli - Nel 2018 hanno deciso di realizzare i parcheggi a pagamento e quindi hanno fatto le strisce blu, mai attivate, hanno revocato l'ordinanza sempre nel 2018. Nel 2024 hanno, dopo 6 anni in cui le persone impazzivano a cercare un parchimetro inesistente, hanno rifatto le strisce bianche modificando la viabilità.Un totale disastro!Nel mezzo hanno portato in consiglio comunale per ben due volte il progetto di pedonalizzazione di Piazza Aldo Moro e per ben due volte lo hanno ritirato. Non si sono messi d'accordo! E si permettono anche il lusso di litigare!». E il consigliere Piergentili chiede: «Chi paga?».

