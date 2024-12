CIVITAVECCHIA – Più che un parco una trappola per bambini. La denuncia arriva da un cittadino di Borgata Aurelia, un padre, che ha fotografato la situazione assurda in cui versano i giochi dell’area verde per bambini di via Somma.

LA DENUNCIA DEI GENITORI

«Va bene - dice - essere la "solita" periferia ma speriamo che le immagini colpiscano chi di dovere perché i nostri bambini possano in sicurezza accedere alle aree pubbliche come tutti i bambini nelle restanti zone della città. Giochi rotti, arrugginiti, chiodi sporgenti, tombini scoperti, sono solo alcuni dei pericoli a cui i bambini della nostra strada sono esposti per godersi anche solo qualche minuto di aria aperta dopo la scuola».

LA RICHIESTA

Un grido di allarme accorato che arriva dopo gli annunci degli scorsi mesi con il Pincio che si è riappropriato di Borgata Aurelia, annunciando restyling e vittorie epocali. Intanto quello che resta della “città giardino” è un quartiere che deve fare i conti con degrado, rubinetti spesso a secco e tante promesse che - si spera - verranno mantenute. Intanto i cittadini chiedono «che qualcuno si ricordi anche della nostra strada».

