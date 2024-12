FIUMICINO - Il Comune di Fiumicino ha emanato l’ordinanza per la proroga della chiusura al traffico veicolare, in entrata e in uscita di via Guarino Guarini, località Parco Leonardo, fino al 29.02.2024, all’intersezione con via Giulio Romano e con via Portuense, per permettere la rimozione dei rifiuti abbandonati. L’area infatti, a partire dal 5 febbraio, è soggetta ad una massiccia opera di bonifica, predisposta dall’assessorato all’ambiente, per riqualificare la zona. «I lavori stanno procedendo con regolarità sottolinea l’assessore all’Ambiente, Stefano Costa -, ma la quantità di rifiuti ha superato le aspettative e gli addetti ai lavori hanno ancora bisogno di tempo per completare l’opera di pulizia e sgombro».