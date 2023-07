CIVITAVECCHIA – Degrado ed abbandono. È quello che si respira in via della Fedeltà, una strada che sembra essere stata dimenticata da anni dalle diverse amministrazioni comunali, nei pressi di via della Polveriera, nel quartiere di San Pio X. Una zona completamente immersa nella sporcizia, nel degrado, nell’incuria. Sconociuta, forse anche agli stessi amministratori o ai dipendenti della società partecipata. Basta vedere lo stato in cui versa ormai da tempo, come segnalano i residenti della zona, che si sentono ormai intrappolati nel degrado. Basta farsi un giro nella zona per vedere sporcizia ovunque e scarso decoro. Soprattutto vere e proprie discariche a cielo aperto dove poter trovare di tutto: armadi, legno, barche abbandonate, materassi, vecchie cucine, segno di una inciviltà dilagante. E poi transenne che ormai fanno parte del quartiere, lasciate lì tra la vegetazione incolta. I residenti chiedono un intervento per ripristinare almeno un minimo di decoro.

