CERVETERI - Una via dedicata a tutti quei ragazzi di Cerveteri che hanno perso la vita prematuramente. L'iniziativa era partita nel 2011 da un cittadino del territorio etrusco che si era rivolto al consigliere Salvatore Orsomando per cercare di dare il via all'iter burocratico necessario per procedere. La proposta era stata subito accolta con favore dal consiglio comunale che l'aveva votata all'unanimità per cause burocratiche - come spiegato dallo stesso consigliere Orsomando a News&Coffee - non era andata a meta. Ora, a distanza di anni, e con la perdita, nel 2022, di un figlio, quello stesso cittadino etrusco tornò a chiedere di far diventare realtà questo progetto. E ora il luogo c'è e anche la data: nell'area adiacente lo stadio Enrico Galli, sulla Settevene Palo Nuova. Il 6 ottobre. A essere coinvolte nel progetto ci sono varie associazioni del territorio e i Rioni che già dopo l'inaugurazione potranno mettersi a lavoro per realizzare ogni anno, un evento in quell'area. Anzi, nella via degli angeli ceretani. Il 6 ottobre la cerimonia inizierà con la Santa Messa officiata da don Gianni Sangiorgio.

«Abbiamo invitato anche le confraternite del territorio», ha spiegato il consigliere Orsomando. Si proseguirà poi con la processione fino a via degli angeli ceretani dove sarà svelata la targa e si proseguirà con la "festa". In programma diverse iniziative socio culturali e panini gratis per tutti all'ora di pranzo. «Sarà tutto gratuito», tiene a sottolineare Orsomando. Niente bancarelle dunque ma solo stand con protagoniste le associazioni del territorio che avranno modo di effettuare delle dimostrazioni di quelle che sono le loro attività quotidiane. Un piccolo traguardo, insomma, raggiunto, «grazie alla collaborazione di tutti: associazioni, Rioni, consiglieri di minoranza e maggioranza e soprattutto del sindaco che mi ha dato supporto», ha concluso.

