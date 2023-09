Brutta avventura per un ciclista rimasto gravemente ferito questa mattina durante una escursione. Per cause in corso d’accertamento l’uomo, un 70enne di Capranica, è caduto di nel bosco di Sant’Angelo nella zona di Tre Croci, a Cura di Vetralla. L’uomo è stato soccorso dai vigili del fuoco e dai sanitari del 118. Questi ultimi, viste le sue condizioni, hanno richiesto l’intervento dell’elisoccorso. L’uomo è stato trasportato così in eliambulanza in codice rosso all’ospedale di Belcolle.