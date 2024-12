TARQUINIA - Il sindaco di Tarquinia Francesco Sposetti ha partecipato giovedì all’incontro che si è tenuto a Caprarola per la definizione del Piano triennale per lo sviluppo del turismo. Un meeting organizzato dalla Regione Lazio, con la partecipazione, tra gli altri, dell’assessore regionale Elena Palazzo. L’evento s’inserisce nell’ambito di un ciclo di appuntamenti per definire le linee strategiche e gli obiettivi prioritari per il comparto turistico regionale per il 2025-2027, in vista degli Stati Generali del Turismo. «Come amministrazione comunale stiamo svolgendo una serie di incontri con le istituzioni e con gli operatori economici del settore per attivare sinergie e collaborazioni volte a migliorare la promozione turistica di Tarquinia e del suo territorio – afferma il primo cittadino -. La città ha grandi potenzialità ma ancora inespresse, sia nell’ambito del turismo balenare sia in quello culturale. Stiamo quindi cercando di definire delle linee strategiche, in cui realizzare azioni specifiche per fare di Tarquinia una meta turistica, in grado di proporsi al mercato con pacchetti o proposte capaci d’intercettare nuove platee, a partire dai flussi crocieristici che passano dal porto di Civitavecchia. Considero molto positivi questo tipo di incontri cui sono coinvolte le amministrazioni locali e le realtà dei vari territori per creare una visione strategica e coordinata».

