TARQUINIA - Vasto incendio nel pomeriggio in località La Turchina, nei pressi dell’Ara della regina, nella zona di Poggio della sorgente. I vigili del fuoco e i volontari Aeopc sono stati impegnati per ore per avere ragione delle fiamme che hanno interessato la vasta area di sterpaglie.

Il tempestivo intervento ha consentito di bloccare le fiamme ed evitare che si propagassero nel bosco circostante, con una parte dell’incendio che ha minacciato di allargarsi tenendo impegnati i volontari Aeopc del presidente Alessandro Sacripanti. A favorire il rogo, il vento costante che ha soffiato sul territorio per tutta la giornata.

