Un vasto incendio ha interessato nella giornata di oggi la zona di Tuscania.

Il rogo, divampato intorno al paese per cause ancora in corso d’accertamento, sarebbe partito in località San Giusto, interessando campi di sterpaglie.

In breve tempo le fiamme si sono propagate fino ad arrivare in via dell’Olivo e su strada Vetrallese.

In azione i vigili del fuoco che hanno lavorato insieme agli uomini della protezione civile per domare l’incendio.

Le operazioni sono state particolarmente difficoltose tanto da richiedere l’intervento di due canadair per i lanci d’acqua dall’alto.

Sul posto presenti anche i carabinieri.

Nel tardo pomeriggio l’incendio non era ancora del tutto domato.

I roghi hanno prodotto alte colonne di fumo visibili a diverse centinaia di metri di distanza. Numerose sono state quindi le segnalazioni al centralino dei vigili del fuoco che erano già presenti sul posto.