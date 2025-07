Tre ettari di terreno sono bruciati oggi in un incendio che ha investito il territorio comunale di Vasanello.

Il rogo si è sviluppato, per cause ancora in corso d’accertamento, in località Le Grottelle e ha minacciato le abitazioni. Alimentate dal forte vento, infatti, le fiamme si sono si sono spinte verso le abitazioni della zona e questo ha reso più complicate le operazioni di spegnimento del rogo.

L’allarme è stato lanciato da alcuni cittadini presenti sul posto. Attivata la Sala Operativa Unificata Permanente, è scattato immediatamente il dispositivo di emergenza.

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco di Viterbo, la protezione civile di Orte e i volontari dell’Ase di Soriano nel Cimino.

Presenti anche la polizia locale di Vasanello, i carabinieri e i carabinieri forestali di Bassano in Teverina.

L’intervento congiunto ha consentito di circoscrivere le fiamme prima che potessero raggiungere le abitazioni, evitando il peggio.

Per ore sono proseguiti i controlli e le operazioni di bonifica per verificare che effettivamente tutto l’incendio fosse spento e scongiurare eventuali riprese delle fiamme.

Per fortuna non si sono registrati feriti o intossicati.