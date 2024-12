LADISPOLI - Le variazioni di bilancio arrivano in consiglio comunale. Appuntamento il 13 giugno alle 18.30. Oltre alle viariazioni, all'ordine del giorno ci sono le integrazioni al programma per l'affidamento di incarichi di collaborazione per il periodo 2024-2026; l'affidamento in concessione della gestione dell'asilo nido comunale di via Luisiana; i lavori per la realizzazione di un complesso eccelsiastico (approvazione del progetto costituente variante semplificata al Prg) e l'affidamento alla Flavia Servizi dell'organizzazione e della gestione dell'ufficio relazioni con il pubblico.

